https://ria.ru/20230327/khabarovsk-1860814182.html
Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска
Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска - РИА Новости, 27.03.2023
Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска
Власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации праймериз "Единой России" и выборов мэра краевого центра, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:53
2023-03-27T06:53
2023-03-27T06:53
хабаровский край
политика
новосибирск
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795739219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b23f7401da2f8cfac27478ca6501fc88.jpg
ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации праймериз "Единой России" и выборов мэра краевого центра, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона встретился с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Стороны обсудили подготовку к избирательной кампании-2023. В этом году в единый день голосования 10 сентября жителям краевого центра предстоит выбрать градоначальника на ближайшие пять лет. "Избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно. Добросовестный подход нужно соблюдать и при проведении праймериз от политической партии "Единая Россия", членом которой является Сергей Кравчук. Краевое правительство окажет всестороннюю поддержку по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Чтобы все, кто имеет возможность высказаться, сделали это. Победить должен тот, за кого проголосует большинство хабаровчан", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи. В ноябре прошлого года начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Николай Нагорный сообщил РИА Новости, что решение о том, как лучше выбирать глав городов, - прямым волеизъявлением или через конкурс с участием городских депутатов - нужно доверить людям, такой позиции придерживается и мэр. Как высказывался на прямой линии в конце декабря 2022 года губернатор, он, "как хабаровчанин", выступает за прямые выборы мэра. Прямые выборы в столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В Новосибирске законодательное собрание области 20 февраля приняло в двух чтениях законопроект об изменениях в местный закон, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.
https://ria.ru/20230322/khabarovsk-1859714252.html
https://ria.ru/20230321/avrora-1859343118.html
новосибирск
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795739219_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5a39b1df0888f6f9432f98ca86804859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новосибирск, хабаровский край, россия, михаил дегтярев
Хабаровский край, Политика, Новосибирск, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев
Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска
Дегтярев: власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации выборов мэра
ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации праймериз "Единой России" и выборов мэра краевого центра, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона встретился с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Стороны обсудили подготовку к избирательной кампании-2023. В этом году в единый день голосования 10 сентября жителям краевого центра предстоит выбрать градоначальника на ближайшие пять лет.
Сквер предпринимателей появится в Хабаровске осенью 2023 года
"Избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно. Добросовестный подход нужно соблюдать и при проведении праймериз от политической партии "Единая Россия", членом которой является Сергей Кравчук. Краевое правительство окажет всестороннюю поддержку по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Чтобы все, кто имеет возможность высказаться, сделали это. Победить должен тот, за кого проголосует большинство хабаровчан", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи.
В ноябре прошлого года начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Николай Нагорный сообщил РИА Новости, что решение о том, как лучше выбирать глав городов, - прямым волеизъявлением или через конкурс с участием городских депутатов - нужно доверить людям, такой позиции придерживается и мэр.
Как высказывался на прямой линии в конце декабря 2022 года губернатор, он, "как хабаровчанин", выступает за прямые выборы мэра.
Прямые выборы в столицах регионов России
, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В Новосибирске законодательное собрание области 20 февраля приняло в двух чтениях законопроект об изменениях в местный закон, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово
.
Авиакомпания "Аврора" запускает рейсы из Хабаровска в Пекин