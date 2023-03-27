https://ria.ru/20230327/khabarovsk-1860814182.html

Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска

Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска - РИА Новости, 27.03.2023

Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска

Власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации праймериз "Единой России" и выборов мэра краевого центра, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:53

2023-03-27T06:53

2023-03-27T06:53

хабаровский край

политика

новосибирск

хабаровский край

россия

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации праймериз "Единой России" и выборов мэра краевого центра, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона встретился с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Стороны обсудили подготовку к избирательной кампании-2023. В этом году в единый день голосования 10 сентября жителям краевого центра предстоит выбрать градоначальника на ближайшие пять лет. "Избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно. Добросовестный подход нужно соблюдать и при проведении праймериз от политической партии "Единая Россия", членом которой является Сергей Кравчук. Краевое правительство окажет всестороннюю поддержку по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Чтобы все, кто имеет возможность высказаться, сделали это. Победить должен тот, за кого проголосует большинство хабаровчан", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи. В ноябре прошлого года начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Николай Нагорный сообщил РИА Новости, что решение о том, как лучше выбирать глав городов, - прямым волеизъявлением или через конкурс с участием городских депутатов - нужно доверить людям, такой позиции придерживается и мэр. Как высказывался на прямой линии в конце декабря 2022 года губернатор, он, "как хабаровчанин", выступает за прямые выборы мэра. Прямые выборы в столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В Новосибирске законодательное собрание области 20 февраля приняло в двух чтениях законопроект об изменениях в местный закон, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.

https://ria.ru/20230322/khabarovsk-1859714252.html

https://ria.ru/20230321/avrora-1859343118.html

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политика, новосибирск, хабаровский край, россия, михаил дегтярев