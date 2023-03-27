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Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска - РИА Новости, 27.03.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
06:53 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/khabarovsk-1860814182.html
Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска
Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска - РИА Новости, 27.03.2023
Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска
Власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации праймериз "Единой России" и выборов мэра краевого центра, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:53
2023-03-27T06:53
хабаровский край
политика
новосибирск
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации праймериз "Единой России" и выборов мэра краевого центра, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона встретился с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Стороны обсудили подготовку к избирательной кампании-2023. В этом году в единый день голосования 10 сентября жителям краевого центра предстоит выбрать градоначальника на ближайшие пять лет. "Избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно. Добросовестный подход нужно соблюдать и при проведении праймериз от политической партии "Единая Россия", членом которой является Сергей Кравчук. Краевое правительство окажет всестороннюю поддержку по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Чтобы все, кто имеет возможность высказаться, сделали это. Победить должен тот, за кого проголосует большинство хабаровчан", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи. В ноябре прошлого года начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Николай Нагорный сообщил РИА Новости, что решение о том, как лучше выбирать глав городов, - прямым волеизъявлением или через конкурс с участием городских депутатов - нужно доверить людям, такой позиции придерживается и мэр. Как высказывался на прямой линии в конце декабря 2022 года губернатор, он, "как хабаровчанин", выступает за прямые выборы мэра. Прямые выборы в столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В Новосибирске законодательное собрание области 20 февраля приняло в двух чтениях законопроект об изменениях в местный закон, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.
https://ria.ru/20230322/khabarovsk-1859714252.html
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политика, новосибирск, хабаровский край, россия, михаил дегтярев
Хабаровский край, Политика, Новосибирск, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев
Дегтярев пообещал всесторонне помочь в организации выборов мэра Хабаровска

Дегтярев: власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации выборов мэра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Власти Хабаровского края всесторонне помогут в организации праймериз "Единой России" и выборов мэра краевого центра, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона встретился с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Стороны обсудили подготовку к избирательной кампании-2023. В этом году в единый день голосования 10 сентября жителям краевого центра предстоит выбрать градоначальника на ближайшие пять лет.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
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"Избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно. Добросовестный подход нужно соблюдать и при проведении праймериз от политической партии "Единая Россия", членом которой является Сергей Кравчук. Краевое правительство окажет всестороннюю поддержку по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Чтобы все, кто имеет возможность высказаться, сделали это. Победить должен тот, за кого проголосует большинство хабаровчан", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи.
В ноябре прошлого года начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ Николай Нагорный сообщил РИА Новости, что решение о том, как лучше выбирать глав городов, - прямым волеизъявлением или через конкурс с участием городских депутатов - нужно доверить людям, такой позиции придерживается и мэр.
Как высказывался на прямой линии в конце декабря 2022 года губернатор, он, "как хабаровчанин", выступает за прямые выборы мэра.
Прямые выборы в столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В Новосибирске законодательное собрание области 20 февраля приняло в двух чтениях законопроект об изменениях в местный закон, предполагающий отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.
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