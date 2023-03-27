https://ria.ru/20230327/izrail-1861057205.html

США заявили о необходимости достижения компромисса в Израиле

США заявили о необходимости достижения компромисса в Израиле - РИА Новости, 27.03.2023

США заявили о необходимости достижения компромисса в Израиле

США обеспокоены ситуацией в Израиле, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:47

2023-03-27T19:47

2023-03-27T19:47

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джон кирби

вашингтон (штат)

протесты против судебной реформы в израиле

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США обеспокоены ситуацией в Израиле, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы сохраняем глубокую озабоченность недавними событиями, которые еще больше подчеркивают, по нашей оценке, острую необходимость достижения компромисса", - сказал представитель администрации США. По его словам, Вашингтон на протяжении последних недель поддерживал тесную коммуникацию с руководством Израиля. "Мы будем наблюдать столь пристально, сколь можем, как и весь мир", - сказал Кирби, отметив, что администрация США не имеет опасений о вероятности "какого-либо рода гражданской войны" в Израиле и призвав стороны к компромиссу. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. Ранее в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента. По данным телекомпании КАН, взамен Нетаньяху согласился с тем, что формирование гражданской национальной гвардии, создание которой Бен-Гвир добивается для повышения общественной безопасности, будет одобрено на предстоящем заседании кабинета министров.

https://ria.ru/20230327/izrail-1861042897.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джон кирби, вашингтон (штат), протесты против судебной реформы в израиле