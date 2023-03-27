https://ria.ru/20230327/izrail-1861057205.html
США заявили о необходимости достижения компромисса в Израиле
США заявили о необходимости достижения компромисса в Израиле - РИА Новости, 27.03.2023
США заявили о необходимости достижения компромисса в Израиле
США обеспокоены ситуацией в Израиле, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:47
2023-03-27T19:47
2023-03-27T19:47
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джон кирби
вашингтон (штат)
протесты против судебной реформы в израиле
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США обеспокоены ситуацией в Израиле, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы сохраняем глубокую озабоченность недавними событиями, которые еще больше подчеркивают, по нашей оценке, острую необходимость достижения компромисса", - сказал представитель администрации США. По его словам, Вашингтон на протяжении последних недель поддерживал тесную коммуникацию с руководством Израиля. "Мы будем наблюдать столь пристально, сколь можем, как и весь мир", - сказал Кирби, отметив, что администрация США не имеет опасений о вероятности "какого-либо рода гражданской войны" в Израиле и призвав стороны к компромиссу. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. Ранее в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента. По данным телекомпании КАН, взамен Нетаньяху согласился с тем, что формирование гражданской национальной гвардии, создание которой Бен-Гвир добивается для повышения общественной безопасности, будет одобрено на предстоящем заседании кабинета министров.
https://ria.ru/20230327/izrail-1861042897.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джон кирби, вашингтон (штат), протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джон Кирби, Вашингтон (штат), Протесты против судебной реформы в Израиле
США заявили о необходимости достижения компромисса в Израиле
Белый дом: США озабочены событиями в Израиле, требующими достижения компромисса
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. США обеспокоены ситуацией в Израиле, заявил в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы сохраняем глубокую озабоченность недавними событиями, которые еще больше подчеркивают, по нашей оценке, острую необходимость достижения компромисса", - сказал представитель администрации США.
По его словам, Вашингтон
на протяжении последних недель поддерживал тесную коммуникацию с руководством Израиля.
"Мы будем наблюдать столь пристально, сколь можем, как и весь мир", - сказал Кирби, отметив, что администрация США не имеет опасений о вероятности "какого-либо рода гражданской войны" в Израиле и призвав стороны к компромиссу.
Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей. Ранее в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента.
По данным телекомпании КАН, взамен Нетаньяху согласился с тем, что формирование гражданской национальной гвардии, создание которой Бен-Гвир добивается для повышения общественной безопасности, будет одобрено на предстоящем заседании кабинета министров.
Опрос: две трети верующих в Израиле хотят продолжения судебной реформы