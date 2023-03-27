Опрос: две трети верующих в Израиле хотят продолжения судебной реформы
Arutz Sheva: две трети религиозного населения Израиля хотят продолжения судебной реформы
© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Согласно опросу, опубликованному институтом "Прямые опросы", две трети религиозного населения Израиля хотят, чтобы правительство продолжало проведение судебной реформы, сообщает израильский портал Arutz Sheva со ссылкой на текст исследования.
"Порядка 66% из 1,3 тысячи участников опроса заявили, что реформу следует "продолжить", 32% сказали "остановить принятие закона", а 2% ответили: "У меня нет позиции по этому вопросу"," - цитирует издание текст исследования.
Ранее в понедельник министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, а также депутат Кнессета Симха Ротман призвали сторонников выйти на улицы в поддержку проведения судебной реформы на фоне многотысячных протестов против изменения юридической системы страны.
Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.