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Опрос: две трети верующих в Израиле хотят продолжения судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
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18:52 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/izrail-1861042897.html
Опрос: две трети верующих в Израиле хотят продолжения судебной реформы
Опрос: две трети верующих в Израиле хотят продолжения судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
Опрос: две трети верующих в Израиле хотят продолжения судебной реформы
Согласно опросу, опубликованному институтом "Прямые опросы", две трети религиозного населения Израиля хотят, чтобы правительство продолжало проведение судебной... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:52
2023-03-27T18:52
в мире
израиль
кнессет израиля
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Согласно опросу, опубликованному институтом "Прямые опросы", две трети религиозного населения Израиля хотят, чтобы правительство продолжало проведение судебной реформы, сообщает израильский портал Arutz Sheva со ссылкой на текст исследования. "Порядка 66% из 1,3 тысячи участников опроса заявили, что реформу следует "продолжить", 32% сказали "остановить принятие закона", а 2% ответили: "У меня нет позиции по этому вопросу"," - цитирует издание текст исследования. Ранее в понедельник министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, а также депутат Кнессета Симха Ротман призвали сторонников выйти на улицы в поддержку проведения судебной реформы на фоне многотысячных протестов против изменения юридической системы страны. Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
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в мире, израиль, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Кнессет Израиля, Протесты против судебной реформы в Израиле
Опрос: две трети верующих в Израиле хотят продолжения судебной реформы

Arutz Sheva: две трети религиозного населения Израиля хотят продолжения судебной реформы

© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Согласно опросу, опубликованному институтом "Прямые опросы", две трети религиозного населения Израиля хотят, чтобы правительство продолжало проведение судебной реформы, сообщает израильский портал Arutz Sheva со ссылкой на текст исследования.
"Порядка 66% из 1,3 тысячи участников опроса заявили, что реформу следует "продолжить", 32% сказали "остановить принятие закона", а 2% ответили: "У меня нет позиции по этому вопросу"," - цитирует издание текст исследования.
Ранее в понедельник министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, а также депутат Кнессета Симха Ротман призвали сторонников выйти на улицы в поддержку проведения судебной реформы на фоне многотысячных протестов против изменения юридической системы страны.
Массовые протесты против реформы судебной системы проходят в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов ограничит полномочия Верховного суда и даст правительству контроль над назначением судей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Вчера, 16:44
 
В миреИзраильКнессет ИзраиляПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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