Израильские дипмиссии в мире рассматривают возможные форматы забастовки
Посольство Израиля в Москве: дипмиссии в мире рассматривают возможные форматы забастовки
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОбъявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Израильские дипмиссии по всему миру рассматривают возможные форматы забастовки и перспективы работы в текущих условиях, заявили РИА Новости в посольстве Израиля в Москве.
"Профсоюз Израиля "Гистадрут" призвал всех госслужащих, включая МИД Израиля, присоединиться к всеобщей забастовке. В настоящее время израильские дипмиссии по всему миру рассматривают возможные форматы забастовки и перспективы работы в сложившихся условиях", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли посольство в РФ участвовать в забастовке.
Ранее утром в понедельник глава израильского профсоюза "Гистадрут" Арнон Бар-Давид в ходе пресс-конференции заявил, что Организация профсоюзов Израиля проведет забастовку в знак протеста против продолжения правительственной судебной реформы, сообщал портал Arutz Sheva.
Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Биньямина Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.