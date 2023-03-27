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В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
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16:29 27.03.2023 (обновлено: 17:16 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/izrail-1860991568.html
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы
Израильская полиция начала задержания на акциях протеста, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:29
2023-03-27T17:16
в мире
израиль
иерусалим
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
кнессет израиля
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Израильская полиция начала задержания на акциях протеста, сообщает издание Haaretz. По словам источника издания, у здания кнессета собрались по меньшей мере 80 тысяч человек. Они протестуют против судебной реформы, которую пытается провести правительство Биньямина Нетаньяху. Стихийные акции не утихают в Израиле уже третий месяц. В последние дни они стали особенно массовыми — так, накануне на улицы вышли более 600 тысяч человек. В крупных городах протестующие перекрывают дороги, нарушена работа общественного транспорта. В аэропорту имени Бен-Гуриона из-за забастовки сотрудников отменили десятки рейсов. К протестам присоединились и многие профсоюзы.На этом фоне Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что объявит о приостановке реформы. Израильская судебная система сформировалась в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль этого органа играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять. Судебная реформа правительства Нетаньяху заключается в том, чтобы существенно ограничить судебную власть в возможностях влиять на решения законодательных и исполнительных ветвей власти. Поправки подразумевают, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Таким образом, правящая коалиция, располагающая большинством мандатов в Кнессете, сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы, а также контролировать назначение судей. Критики судебной реформы опасаются, что это приведет к отмене демократии. Правительство, избранное большинством голосов, наоборот, полагает, что принятие поправок поддержит демократические ценности в обществе, которое и доверило правительству принимать те или иные решения.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
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в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, кнессет израиля
В мире, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле, Кнессет Израиля
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы

В Иерусалиме полиция задерживает протестующих против судебной реформы

© AFP 2023 / HAZEM BADERЗадержание участника акции протеста у здания парламента Израиля в Иерусалиме. 27 марта 2023
Задержание участника акции протеста у здания парламента Израиля в Иерусалиме. 27 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / HAZEM BADER
Задержание участника акции протеста у здания парламента Израиля в Иерусалиме. 27 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Израильская полиция начала задержания на акциях протеста, сообщает издание Haaretz.
«

"Полиция задерживает протестующих и конфискует палестинские флаги во время демонстраций в Иерусалиме", — говорится в публикации.

По словам источника издания, у здания кнессета собрались по меньшей мере 80 тысяч человек. Они протестуют против судебной реформы, которую пытается провести правительство Биньямина Нетаньяху.
Стихийные акции не утихают в Израиле уже третий месяц. В последние дни они стали особенно массовыми — так, накануне на улицы вышли более 600 тысяч человек. В крупных городах протестующие перекрывают дороги, нарушена работа общественного транспорта. В аэропорту имени Бен-Гуриона из-за забастовки сотрудников отменили десятки рейсов. К протестам присоединились и многие профсоюзы.
На этом фоне Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что объявит о приостановке реформы.
Израильская судебная система сформировалась в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль этого органа играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты
Вчера, 13:41
Судебная реформа правительства Нетаньяху заключается в том, чтобы существенно ограничить судебную власть в возможностях влиять на решения законодательных и исполнительных ветвей власти. Поправки подразумевают, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Таким образом, правящая коалиция, располагающая большинством мандатов в Кнессете, сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы, а также контролировать назначение судей.
Критики судебной реформы опасаются, что это приведет к отмене демократии. Правительство, избранное большинством голосов, наоборот, полагает, что принятие поправок поддержит демократические ценности в обществе, которое и доверило правительству принимать те или иные решения.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Тель-Авиве автомобиль прорвался сквозь толпу протестующих
Вчера, 16:20
 
В миреИзраильИерусалимБиньямин НетаньяхуПротесты против судебной реформы в ИзраилеКнессет Израиля
 
 
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