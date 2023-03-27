https://ria.ru/20230327/izrail-1860991568.html

В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы

В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023

В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы

Израильская полиция начала задержания на акциях протеста, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:29

2023-03-27T16:29

2023-03-27T17:16

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кнессет израиля

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Израильская полиция начала задержания на акциях протеста, сообщает издание Haaretz. По словам источника издания, у здания кнессета собрались по меньшей мере 80 тысяч человек. Они протестуют против судебной реформы, которую пытается провести правительство Биньямина Нетаньяху. Стихийные акции не утихают в Израиле уже третий месяц. В последние дни они стали особенно массовыми — так, накануне на улицы вышли более 600 тысяч человек. В крупных городах протестующие перекрывают дороги, нарушена работа общественного транспорта. В аэропорту имени Бен-Гуриона из-за забастовки сотрудников отменили десятки рейсов. К протестам присоединились и многие профсоюзы.На этом фоне Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что объявит о приостановке реформы. Израильская судебная система сформировалась в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль этого органа играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять. Судебная реформа правительства Нетаньяху заключается в том, чтобы существенно ограничить судебную власть в возможностях влиять на решения законодательных и исполнительных ветвей власти. Поправки подразумевают, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Таким образом, правящая коалиция, располагающая большинством мандатов в Кнессете, сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы, а также контролировать назначение судей. Критики судебной реформы опасаются, что это приведет к отмене демократии. Правительство, избранное большинством голосов, наоборот, полагает, что принятие поправок поддержит демократические ценности в обществе, которое и доверило правительству принимать те или иные решения.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, кнессет израиля