https://ria.ru/20230327/izrail-1860991568.html
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы
Израильская полиция начала задержания на акциях протеста, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:29
2023-03-27T16:29
2023-03-27T17:16
в мире
израиль
иерусалим
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
кнессет израиля
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Израильская полиция начала задержания на акциях протеста, сообщает издание Haaretz. По словам источника издания, у здания кнессета собрались по меньшей мере 80 тысяч человек. Они протестуют против судебной реформы, которую пытается провести правительство Биньямина Нетаньяху. Стихийные акции не утихают в Израиле уже третий месяц. В последние дни они стали особенно массовыми — так, накануне на улицы вышли более 600 тысяч человек. В крупных городах протестующие перекрывают дороги, нарушена работа общественного транспорта. В аэропорту имени Бен-Гуриона из-за забастовки сотрудников отменили десятки рейсов. К протестам присоединились и многие профсоюзы.На этом фоне Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что объявит о приостановке реформы. Израильская судебная система сформировалась в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль этого органа играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять. Судебная реформа правительства Нетаньяху заключается в том, чтобы существенно ограничить судебную власть в возможностях влиять на решения законодательных и исполнительных ветвей власти. Поправки подразумевают, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Таким образом, правящая коалиция, располагающая большинством мандатов в Кнессете, сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы, а также контролировать назначение судей. Критики судебной реформы опасаются, что это приведет к отмене демократии. Правительство, избранное большинством голосов, наоборот, полагает, что принятие поправок поддержит демократические ценности в обществе, которое и доверило правительству принимать те или иные решения.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
https://ria.ru/20230327/izrail-1860986689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, кнессет израиля
В мире, Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле, Кнессет Израиля
В Израиле полиция задерживает протестующих против судебной реформы
В Иерусалиме полиция задерживает протестующих против судебной реформы
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Израильская полиция начала задержания на акциях протеста, сообщает издание Haaretz
.
«
"Полиция задерживает протестующих и конфискует палестинские флаги во время демонстраций в Иерусалиме", — говорится в публикации.
По словам источника издания, у здания кнессета собрались по меньшей мере 80 тысяч человек. Они протестуют против судебной реформы, которую пытается провести правительство Биньямина Нетаньяху
.
Стихийные акции не утихают в Израиле уже третий месяц. В последние дни они стали особенно массовыми — так, накануне на улицы вышли более 600 тысяч человек. В крупных городах протестующие перекрывают дороги, нарушена работа общественного транспорта. В аэропорту имени Бен-Гуриона из-за забастовки сотрудников отменили десятки рейсов. К протестам присоединились и многие профсоюзы.
На этом фоне Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что объявит о приостановке реформы.
Израильская судебная система сформировалась в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль этого органа играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять.
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты
Судебная реформа правительства Нетаньяху заключается в том, чтобы существенно ограничить судебную власть в возможностях влиять на решения законодательных и исполнительных ветвей власти. Поправки подразумевают, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Таким образом, правящая коалиция, располагающая большинством мандатов в Кнессете
, сможет беспрепятственно принимать или отменять любые законы, а также контролировать назначение судей.
Критики судебной реформы опасаются, что это приведет к отмене демократии. Правительство, избранное большинством голосов, наоборот, полагает, что принятие поправок поддержит демократические ценности в обществе, которое и доверило правительству принимать те или иные решения.
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