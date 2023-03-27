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В Тель-Авиве автомобиль прорвался сквозь толпу протестующих - РИА Новости, 27.03.2023
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16:20 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/izrail-1860986689.html
В Тель-Авиве автомобиль прорвался сквозь толпу протестующих
В Тель-Авиве автомобиль прорвался сквозь толпу протестующих - РИА Новости, 27.03.2023
В Тель-Авиве автомобиль прорвался сквозь толпу протестующих
Автомобиль, совершив резкий маневр, прорвался сквозь толпу перегородивших проезд протестующих в Тель-Авиве, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:20
2023-03-27T16:20
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тель-авив
израиль
протесты против судебной реформы в израиле
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Автомобиль, совершив резкий маневр, прорвался сквозь толпу перегородивших проезд протестующих в Тель-Авиве, сообщают местные СМИ. По данным издания Times of Israel, инцидент произошел на улице Игаль Алон в Тель-Авиве. На видео, которое публикуют местные журналисты, видно, как протестующие заградили проезд для автомобилей, при этом один из водителей, решив разогнать толпу, немного свернул в сторону протестующих, чтобы они расступились. Как пишет Times of Israel, очевидцы рассказали, что полиция не пыталась остановить автомобилиста. Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие. Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
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в мире, тель-авив, израиль, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Тель-Авив, Израиль, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Тель-Авиве автомобиль прорвался сквозь толпу протестующих

Times of Israel: автомобиль, совершив резкий маневр, прорвался сквозь толпу в Тель-Авиве

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСтолкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Автомобиль, совершив резкий маневр, прорвался сквозь толпу перегородивших проезд протестующих в Тель-Авиве, сообщают местные СМИ.
По данным издания Times of Israel, инцидент произошел на улице Игаль Алон в Тель-Авиве.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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На видео, которое публикуют местные журналисты, видно, как протестующие заградили проезд для автомобилей, при этом один из водителей, решив разогнать толпу, немного свернул в сторону протестующих, чтобы они расступились.
Как пишет Times of Israel, очевидцы рассказали, что полиция не пыталась остановить автомобилиста.
Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
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