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Россия желает Израилю урегулировать все внутренние вопросы, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2023
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11:30 27.03.2023 (обновлено: 12:55 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/izrail-1860870734.html
Россия желает Израилю урегулировать все внутренние вопросы, заявили в МИД
Россия желает Израилю урегулировать все внутренние вопросы, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2023
Россия желает Израилю урегулировать все внутренние вопросы, заявили в МИД
Москва не вмешивается во внутренние дела Израиля и желает, чтобы все спорные вопросы были урегулированы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:30
2023-03-27T12:55
в мире
россия
израиль
москва
михаил богданов
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва не вмешивается во внутренние дела Израиля и желает, чтобы все спорные вопросы были урегулированы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Желаем, чтобы все вопросы были урегулированы в рамках тех процедур, которые предусмотрены политической …(деятельности - ред.) страны", - сказал Богданов."Возникли противоречия по поводу различных законодательных инициатив, как я понимаю. Поэтому они и должны использовать механизмы отработки этих вопросов. Мы желаем, чтобы обстановка была стабильная, безопасная для граждан Израиля, включая и наших граждан, которые там находятся, посольство, генконсульства и вообще российских граждан", - добавил Богданов.Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Биньямина Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.Ранее израильские СМИ сообщили о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует заявить о приостановке судебной реформы.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860856893.html
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в мире, россия, израиль, москва, михаил богданов
В мире, Россия, Израиль, Москва, Михаил Богданов
Россия желает Израилю урегулировать все внутренние вопросы, заявили в МИД

Замглавы МИД Богданов заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Израиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва не вмешивается во внутренние дела Израиля и желает, чтобы все спорные вопросы были урегулированы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Желаем, чтобы все вопросы были урегулированы в рамках тех процедур, которые предусмотрены политической …(деятельности - ред.) страны", - сказал Богданов.
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"Возникли противоречия по поводу различных законодательных инициатив, как я понимаю. Поэтому они и должны использовать механизмы отработки этих вопросов. Мы желаем, чтобы обстановка была стабильная, безопасная для граждан Израиля, включая и наших граждан, которые там находятся, посольство, генконсульства и вообще российских граждан", - добавил Богданов.
Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Биньямина Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне протестов в стране призвал правительство страны немедленно остановить принятие судебной реформы.
Ранее израильские СМИ сообщили о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует заявить о приостановке судебной реформы.
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