https://ria.ru/20230327/izrail-1860803475.html

СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра

СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра

Комитет израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию отложил до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T01:36

2023-03-27T01:36

2023-03-27T01:44

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842221605_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_bc56274e4a6de6c6a7e1a7eacefc4dab.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Комитет израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию отложил до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях законопроекта об изменении состава комиссии по отбору судей, сообщает портал Arutz Sheva со ссылкой на заявление соавтора реформы. "Комитет соберется в понедельник в 8:00 для голосования по тексту окончательного закона, изменяющего состав Отборочной комиссии судей", - цитирует издание заявление главы конституционного комитета Симхи Ротмана. Обсуждение закона, который даст правительству автоматическое большинство в комиссии по отбору судей, было запланировано на поздний вечер воскресенья перед отправкой на финальные чтения в кнессете. Закон был одобрен пленумом парламента в первом чтении 21 февраля. Тем временем израильский канал Keshet 12 сообщает, что более 600 тысяч израильтян участвуют в демонстрациях по всей стране. Протест начался в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта, который накануне призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Массовые протесты против реформы юридической системы Израиля продолжаются 12-ю неделю. Предложенный пакет законов призван значительно сократить полномочия верховного суда и дать правительству контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html

https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле