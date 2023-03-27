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СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра - РИА Новости, 27.03.2023
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01:36 27.03.2023 (обновлено: 01:44 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/izrail-1860803475.html
СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра
СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра
Комитет израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию отложил до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T01:36
2023-03-27T01:44
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Комитет израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию отложил до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях законопроекта об изменении состава комиссии по отбору судей, сообщает портал Arutz Sheva со ссылкой на заявление соавтора реформы. "Комитет соберется в понедельник в 8:00 для голосования по тексту окончательного закона, изменяющего состав Отборочной комиссии судей", - цитирует издание заявление главы конституционного комитета Симхи Ротмана. Обсуждение закона, который даст правительству автоматическое большинство в комиссии по отбору судей, было запланировано на поздний вечер воскресенья перед отправкой на финальные чтения в кнессете. Закон был одобрен пленумом парламента в первом чтении 21 февраля. Тем временем израильский канал Keshet 12 сообщает, что более 600 тысяч израильтян участвуют в демонстрациях по всей стране. Протест начался в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта, который накануне призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Массовые протесты против реформы юридической системы Израиля продолжаются 12-ю неделю. Предложенный пакет законов призван значительно сократить полномочия верховного суда и дать правительству контроль над назначением судей.
https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html
https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра

Arutz Sheva: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра

© AP Photo / Oded BaliltyАкция протеста у здания израильского парламента в Иерусалиме
Акция протеста у здания израильского парламента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Акция протеста у здания израильского парламента в Иерусалиме
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Комитет израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию отложил до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях законопроекта об изменении состава комиссии по отбору судей, сообщает портал Arutz Sheva со ссылкой на заявление соавтора реформы.
"Комитет соберется в понедельник в 8:00 для голосования по тексту окончательного закона, изменяющего состав Отборочной комиссии судей", - цитирует издание заявление главы конституционного комитета Симхи Ротмана.
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Обсуждение закона, который даст правительству автоматическое большинство в комиссии по отбору судей, было запланировано на поздний вечер воскресенья перед отправкой на финальные чтения в кнессете. Закон был одобрен пленумом парламента в первом чтении 21 февраля.
Тем временем израильский канал Keshet 12 сообщает, что более 600 тысяч израильтян участвуют в демонстрациях по всей стране. Протест начался в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта, который накануне призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности.
Массовые протесты против реформы юридической системы Израиля продолжаются 12-ю неделю. Предложенный пакет законов призван значительно сократить полномочия верховного суда и дать правительству контроль над назначением судей.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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