https://ria.ru/20230327/izrail-1860803475.html
СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра
СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра
Комитет израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию отложил до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T01:36
2023-03-27T01:36
2023-03-27T01:44
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Комитет израильского кнессета по конституции, законодательству и правосудию отложил до утра голосование для утверждения во втором и третьем чтениях законопроекта об изменении состава комиссии по отбору судей, сообщает портал Arutz Sheva со ссылкой на заявление соавтора реформы. "Комитет соберется в понедельник в 8:00 для голосования по тексту окончательного закона, изменяющего состав Отборочной комиссии судей", - цитирует издание заявление главы конституционного комитета Симхи Ротмана. Обсуждение закона, который даст правительству автоматическое большинство в комиссии по отбору судей, было запланировано на поздний вечер воскресенья перед отправкой на финальные чтения в кнессете. Закон был одобрен пленумом парламента в первом чтении 21 февраля. Тем временем израильский канал Keshet 12 сообщает, что более 600 тысяч израильтян участвуют в демонстрациях по всей стране. Протест начался в воскресенье вечером после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта, который накануне призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Массовые протесты против реформы юридической системы Израиля продолжаются 12-ю неделю. Предложенный пакет законов призван значительно сократить полномочия верховного суда и дать правительству контроль над назначением судей.
https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html
https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
СМИ: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра
Arutz Sheva: утверждение первой части судебной реформы в Израиле отложили до утра