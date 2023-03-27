Рейтинг@Mail.ru
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/izolyatsiya-1860915521.html
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2023
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров
Страны коллективного Запада приложили титанические усилия для изоляции России, но эти попытки не увенчались успехом, заявил в понедельник министр иностранных... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:05
2023-03-27T13:05
в мире
цены на нефть
россия
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны коллективного Запада приложили титанические усилия для изоляции России, но эти попытки не увенчались успехом, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Несмотря на титанические усилия наших недругов, их попытки изолировать Россию на международной арене провалились. Это признают, хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран", - сказал Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Он подчеркнул, что современный мир многополярен и мало кто хочет "таскать каштаны из огня" для бывших метрополий, жертвуя своими национальными интересами. "Поэтому вполне закономерно, что около трех четвертей государств мира не присоединились к антироссийским санкциям", - сказал Лавров. Он добавил, что все эти страны заняли сбалансированную, взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, несмотря на беспрецедентные давление, шантаж и угрозы со стороны стран коллективного Запада. По словам Лаврова, не присоединившиеся к санкциям страны видят в России надежного и предсказуемого партнера, готового взаимодействовать с ними на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859934592.html
https://ria.ru/20230310/zapad-1857039047.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, украина, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Сергей Лавров
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров

Лавров: попытки изолировать Россию провалились, несмотря на титанические усилия Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны коллективного Запада приложили титанические усилия для изоляции России, но эти попытки не увенчались успехом, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Несмотря на титанические усилия наших недругов, их попытки изолировать Россию на международной арене провалились. Это признают, хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран", - сказал Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев оценил уровень отношений России и Запада
23 марта, 07:03
Он подчеркнул, что современный мир многополярен и мало кто хочет "таскать каштаны из огня" для бывших метрополий, жертвуя своими национальными интересами.
"Поэтому вполне закономерно, что около трех четвертей государств мира не присоединились к антироссийским санкциям", - сказал Лавров.
Он добавил, что все эти страны заняли сбалансированную, взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, несмотря на беспрецедентные давление, шантаж и угрозы со стороны стран коллективного Запада.
По словам Лаврова, не присоединившиеся к санкциям страны видят в России надежного и предсказуемого партнера, готового взаимодействовать с ними на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Лавров рассказал, как Запад видит гибридную войну против России
10 марта, 15:28
 
В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала