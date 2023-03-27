https://ria.ru/20230327/izolyatsiya-1860915521.html

Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров

Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2023

Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров

Страны коллективного Запада приложили титанические усилия для изоляции России, но эти попытки не увенчались успехом, заявил в понедельник министр иностранных... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:05

2023-03-27T13:05

2023-03-27T13:05

в мире

цены на нефть

россия

украина

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны коллективного Запада приложили титанические усилия для изоляции России, но эти попытки не увенчались успехом, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Несмотря на титанические усилия наших недругов, их попытки изолировать Россию на международной арене провалились. Это признают, хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран", - сказал Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Он подчеркнул, что современный мир многополярен и мало кто хочет "таскать каштаны из огня" для бывших метрополий, жертвуя своими национальными интересами. "Поэтому вполне закономерно, что около трех четвертей государств мира не присоединились к антироссийским санкциям", - сказал Лавров. Он добавил, что все эти страны заняли сбалансированную, взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, несмотря на беспрецедентные давление, шантаж и угрозы со стороны стран коллективного Запада. По словам Лаврова, не присоединившиеся к санкциям страны видят в России надежного и предсказуемого партнера, готового взаимодействовать с ними на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859934592.html

https://ria.ru/20230310/zapad-1857039047.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, россия, украина, сергей лавров