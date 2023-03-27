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Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров - РИА Новости, 27.03.2023
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров
Страны коллективного Запада приложили титанические усилия для изоляции России, но эти попытки не увенчались успехом, заявил в понедельник министр иностранных... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:05
2023-03-27T13:05
2023-03-27T13:05
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны коллективного Запада приложили титанические усилия для изоляции России, но эти попытки не увенчались успехом, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Несмотря на титанические усилия наших недругов, их попытки изолировать Россию на международной арене провалились. Это признают, хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран", - сказал Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Он подчеркнул, что современный мир многополярен и мало кто хочет "таскать каштаны из огня" для бывших метрополий, жертвуя своими национальными интересами. "Поэтому вполне закономерно, что около трех четвертей государств мира не присоединились к антироссийским санкциям", - сказал Лавров. Он добавил, что все эти страны заняли сбалансированную, взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, несмотря на беспрецедентные давление, шантаж и угрозы со стороны стран коллективного Запада. По словам Лаврова, не присоединившиеся к санкциям страны видят в России надежного и предсказуемого партнера, готового взаимодействовать с ними на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859934592.html
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в мире, цены на нефть, россия, украина, сергей лавров
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Сергей Лавров
Попытки изолировать Россию провалились, заявил Лавров
Лавров: попытки изолировать Россию провалились, несмотря на титанические усилия Запада
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны коллективного Запада приложили титанические усилия для изоляции России, но эти попытки не увенчались успехом, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Несмотря на титанические усилия наших недругов, их попытки изолировать Россию на международной арене провалились. Это признают, хотя и сквозь зубы, сами представители правящих кругов недружественных стран", - сказал Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
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Он подчеркнул, что современный мир многополярен и мало кто хочет "таскать каштаны из огня" для бывших метрополий, жертвуя своими национальными интересами.
"Поэтому вполне закономерно, что около трех четвертей государств мира не присоединились к антироссийским санкциям", - сказал Лавров.
Он добавил, что все эти страны заняли сбалансированную, взвешенную позицию по ситуации на Украине
и вокруг нее, несмотря на беспрецедентные давление, шантаж и угрозы со стороны стран коллективного Запада.
По словам Лаврова, не присоединившиеся к санкциям страны видят в России надежного и предсказуемого партнера, готового взаимодействовать с ними на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов.
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