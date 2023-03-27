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СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/himars-1860967092.html
СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS
СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS - РИА Новости, 27.03.2023
СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS
Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела центра Мелитополя, предположительно, осколки боеприпаса американской РСЗО HIMARS, передает... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:39
2023-03-27T15:39
специальная военная операция на украине
мелитополь
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
евгений балицкий
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела центра Мелитополя, предположительно, осколки боеприпаса американской РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. Следственная группа СК РФ одна из первых прибыла на место обстрела. В результате осмотра обнаружены металлические осколки, характерные для боеприпасов HIMARS . Вещественные доказательства будут направлены на экспертизу для установления типа боеприпаса. Как сообщалось, в результате удара в понедельник утром четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж и общежитие Мелитопольского госуниверситета. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
мелитополь
россия
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мелитополь, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Евгений Балицкий
СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS

СК России обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки ракет HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбломки здания, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ
Обломки здания, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обломки здания, пострадавшего в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела центра Мелитополя, предположительно, осколки боеприпаса американской РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости.
Следственная группа СК РФ одна из первых прибыла на место обстрела. В результате осмотра обнаружены металлические осколки, характерные для боеприпасов HIMARS . Вещественные доказательства будут направлены на экспертизу для установления типа боеприпаса.
Как сообщалось, в результате удара в понедельник утром четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж и общежитие Мелитопольского госуниверситета. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольРоссияЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Евгений Балицкий
 
 
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