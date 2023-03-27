https://ria.ru/20230327/himars-1860967092.html

СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS

СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS - РИА Новости, 27.03.2023

СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS

Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела центра Мелитополя, предположительно, осколки боеприпаса американской РСЗО HIMARS, передает... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:39

2023-03-27T15:39

2023-03-27T15:39

специальная военная операция на украине

мелитополь

россия

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

евгений балицкий

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела центра Мелитополя, предположительно, осколки боеприпаса американской РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. Следственная группа СК РФ одна из первых прибыла на место обстрела. В результате осмотра обнаружены металлические осколки, характерные для боеприпасов HIMARS . Вещественные доказательства будут направлены на экспертизу для установления типа боеприпаса. Как сообщалось, в результате удара в понедельник утром четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж и общежитие Мелитопольского госуниверситета. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

мелитополь

россия

запорожская область

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мелитополь, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), евгений балицкий