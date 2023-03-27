https://ria.ru/20230327/himars-1860967092.html
СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS
СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS - РИА Новости, 27.03.2023
СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS
Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела центра Мелитополя, предположительно, осколки боеприпаса американской РСЗО HIMARS, передает... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:39
2023-03-27T15:39
2023-03-27T15:39
специальная военная операция на украине
мелитополь
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
евгений балицкий
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Следователи Следственного комитета РФ обнаружили на месте обстрела центра Мелитополя, предположительно, осколки боеприпаса американской РСЗО HIMARS, передает корреспондент РИА Новости. Следственная группа СК РФ одна из первых прибыла на место обстрела. В результате осмотра обнаружены металлические осколки, характерные для боеприпасов HIMARS . Вещественные доказательства будут направлены на экспертизу для установления типа боеприпаса. Как сообщалось, в результате удара в понедельник утром четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж и общежитие Мелитопольского госуниверситета. По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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мелитополь, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Евгений Балицкий
СК обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки HIMARS
СК России обнаружил на месте обстрела Мелитополя, предположительно, осколки ракет HIMARS