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В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак - РИА Новости, 27.03.2023
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17:34 27.03.2023 (обновлено: 17:52 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/grazhdanstvo-1861019803.html
В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак
В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак - РИА Новости, 27.03.2023
В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак
В Госдуму внесен проект о конкретизации понятия "подложные документы или заведомо ложные сведения", которые являются основанием для отмены решения о... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:34
2023-03-27T17:52
общество
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калужская область
госдума рф
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о конкретизации понятия "подложные документы или заведомо ложные сведения", которые являются основанием для отмены решения о приобретении гражданства России, а именно: фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Проект был внесен Законодательным собранием Калужской области. "Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. Установленный в судебном порядке факт использования заявителем подложных документов или сообщение им заведомо ложных сведений (фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации и иные факты, подтверждающие предоставление заявителем подложных документов, или сообщение им заведомо ложных сведений при приобретении гражданства Российской Федерации), на основании которых принималось решение о приобретении гражданства Российской Федерации, является основанием для его отмены", — сказано в законопроекте.
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общество, россия, калужская область, госдума рф
Общество, Россия, Калужская область, Госдума РФ
В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

В Госдуму внесли проект об отмене приобретенного российского гражданства за фиктивный брак

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о конкретизации понятия "подложные документы или заведомо ложные сведения", которые являются основанием для отмены решения о приобретении гражданства России, а именно: фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
Проект был внесен Законодательным собранием Калужской области.
"Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. Установленный в судебном порядке факт использования заявителем подложных документов или сообщение им заведомо ложных сведений (фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации и иные факты, подтверждающие предоставление заявителем подложных документов, или сообщение им заведомо ложных сведений при приобретении гражданства Российской Федерации), на основании которых принималось решение о приобретении гражданства Российской Федерации, является основанием для его отмены", — сказано в законопроекте.
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ОбществоРоссияКалужская областьГосдума РФ
 
 
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