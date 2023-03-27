https://ria.ru/20230327/grazhdanstvo-1861019803.html

В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак - РИА Новости, 27.03.2023

В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак

В Госдуму внесен проект о конкретизации понятия "подложные документы или заведомо ложные сведения", которые являются основанием для отмены решения о... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:34

2023-03-27T17:34

2023-03-27T17:52

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госдума рф

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о конкретизации понятия "подложные документы или заведомо ложные сведения", которые являются основанием для отмены решения о приобретении гражданства России, а именно: фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Проект был внесен Законодательным собранием Калужской области. "Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. Установленный в судебном порядке факт использования заявителем подложных документов или сообщение им заведомо ложных сведений (фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации и иные факты, подтверждающие предоставление заявителем подложных документов, или сообщение им заведомо ложных сведений при приобретении гражданства Российской Федерации), на основании которых принималось решение о приобретении гражданства Российской Федерации, является основанием для его отмены", — сказано в законопроекте.

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общество, россия, калужская область, госдума рф