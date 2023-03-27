https://ria.ru/20230327/goneniya-1861028574.html

Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ

Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023

Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ

Предстоятель Православной церкви в Америке на покое митрополит Иона (в миру Джеймс Паффхаузен) призвал православных христиан США жить не по лжи и стать маяком... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:04

2023-03-27T18:04

2023-03-27T21:13

религия

америка

сша

украина

иисус христос

александр солженицын

александр ткаченко (протоиерей)

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предстоятель Православной церкви в Америке на покое митрополит Иона (в миру Джеймс Паффхаузен) призвал православных христиан США жить не по лжи и стать маяком надежды для гонимых монахов Киево-Печерской лавры, добавив, что их налоги направляются на гонения православной веры на Украине. Ссылка на видеозапись его проповеди размещена на странице возглавляемой им монашеской общины святого великомученика Димитрия Солунского в Спотсильвании (штат Вирджиния, США) в социальной сети Facebook*. "Монахов Киево-Печерской лавры изгоняют из этого священного монастыря, в котором они живут более тысячи лет. Государственные службы завладели одним из крупнейших храмов лавры и устроили в нем рок-концерт, чтобы отметить свою победу над православием и Иисусом Христом. На это пошли доллары из ваших налогов. Итак, братья и сестры, давайте не будем жить по лжи, которую нам рассказывают, но будем стремиться принять крест, который предстает перед нами результатом стремления к правде. Давайте станем маяком надежды для тех, кто гоним", – сказал в проповеди митрополит Иона. Завет "жить не по лжи", отметил в проповеди митрополит Иона, принадлежит Александру Солженицыну. В настоящее время украинское руководство пытается вытеснить УПЦ из Киево-Печерской лавры, одного из главных монастырей страны. В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). СМИ сообщали о проведении в здании Трапезной церкви "патриотического концерта" с исполнением антироссийских песен. После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В ответ на это наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в Лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды. Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230326/goneniya-1860743048.html

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америка, сша, украина, иисус христос, александр солженицын, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), русская православная церковь