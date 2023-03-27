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Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023
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Религия
 
18:04 27.03.2023 (обновлено: 21:13 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/goneniya-1861028574.html
Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ
Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ - РИА Новости, 27.03.2023
Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ
Предстоятель Православной церкви в Америке на покое митрополит Иона (в миру Джеймс Паффхаузен) призвал православных христиан США жить не по лжи и стать маяком... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:04
2023-03-27T21:13
религия
америка
сша
украина
иисус христос
александр солженицын
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предстоятель Православной церкви в Америке на покое митрополит Иона (в миру Джеймс Паффхаузен) призвал православных христиан США жить не по лжи и стать маяком надежды для гонимых монахов Киево-Печерской лавры, добавив, что их налоги направляются на гонения православной веры на Украине. Ссылка на видеозапись его проповеди размещена на странице возглавляемой им монашеской общины святого великомученика Димитрия Солунского в Спотсильвании (штат Вирджиния, США) в социальной сети Facebook*. "Монахов Киево-Печерской лавры изгоняют из этого священного монастыря, в котором они живут более тысячи лет. Государственные службы завладели одним из крупнейших храмов лавры и устроили в нем рок-концерт, чтобы отметить свою победу над православием и Иисусом Христом. На это пошли доллары из ваших налогов. Итак, братья и сестры, давайте не будем жить по лжи, которую нам рассказывают, но будем стремиться принять крест, который предстает перед нами результатом стремления к правде. Давайте станем маяком надежды для тех, кто гоним", – сказал в проповеди митрополит Иона. Завет "жить не по лжи", отметил в проповеди митрополит Иона, принадлежит Александру Солженицыну. В настоящее время украинское руководство пытается вытеснить УПЦ из Киево-Печерской лавры, одного из главных монастырей страны. В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). СМИ сообщали о проведении в здании Трапезной церкви "патриотического концерта" с исполнением антироссийских песен. После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В ответ на это наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в Лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды. Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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америка, сша, украина, иисус христос, александр солженицын, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), русская православная церковь
Религия, Америка, США, Украина, Иисус Христос, Александр Солженицын, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь
Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ

Экс-глава Православной церкви США Иона: американские налоги идут на гонения УПЦ

CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skylineПравославная церковь в Нью-Йорке
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline
Православная церковь в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предстоятель Православной церкви в Америке на покое митрополит Иона (в миру Джеймс Паффхаузен) призвал православных христиан США жить не по лжи и стать маяком надежды для гонимых монахов Киево-Печерской лавры, добавив, что их налоги направляются на гонения православной веры на Украине.
Ссылка на видеозапись его проповеди размещена на странице возглавляемой им монашеской общины святого великомученика Димитрия Солунского в Спотсильвании (штат Вирджиния, США) в социальной сети Facebook*.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
"Монахов Киево-Печерской лавры изгоняют из этого священного монастыря, в котором они живут более тысячи лет. Государственные службы завладели одним из крупнейших храмов лавры и устроили в нем рок-концерт, чтобы отметить свою победу над православием и Иисусом Христом. На это пошли доллары из ваших налогов. Итак, братья и сестры, давайте не будем жить по лжи, которую нам рассказывают, но будем стремиться принять крест, который предстает перед нами результатом стремления к правде. Давайте станем маяком надежды для тех, кто гоним", – сказал в проповеди митрополит Иона.
Завет "жить не по лжи", отметил в проповеди митрополит Иона, принадлежит Александру Солженицыну.
В настоящее время украинское руководство пытается вытеснить УПЦ из Киево-Печерской лавры, одного из главных монастырей страны. В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). СМИ сообщали о проведении в здании Трапезной церкви "патриотического концерта" с исполнением антироссийских песен.
После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В ответ на это наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в Лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды.
Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Давайте наложим на себя пост – митрополит УПЦ о голодовке в поддержку монахов
Митрополит УПЦ объявит голодовку против гонений
26 марта, 15:56
 
РелигияАмерикаСШАУкраинаИисус ХристосАлександр СолженицынАлександр Ткаченко (протоиерей)Православная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная церковь
 
 
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