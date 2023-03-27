Экс-глава Православной церкви Америки обратился к пастве после гонений УПЦ
Экс-глава Православной церкви США Иона: американские налоги идут на гонения УПЦ
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skylineПравославная церковь в Нью-Йорке
Православная церковь в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предстоятель Православной церкви в Америке на покое митрополит Иона (в миру Джеймс Паффхаузен) призвал православных христиан США жить не по лжи и стать маяком надежды для гонимых монахов Киево-Печерской лавры, добавив, что их налоги направляются на гонения православной веры на Украине.
Ссылка на видеозапись его проповеди размещена на странице возглавляемой им монашеской общины святого великомученика Димитрия Солунского в Спотсильвании (штат Вирджиния, США) в социальной сети Facebook*.
"Монахов Киево-Печерской лавры изгоняют из этого священного монастыря, в котором они живут более тысячи лет. Государственные службы завладели одним из крупнейших храмов лавры и устроили в нем рок-концерт, чтобы отметить свою победу над православием и Иисусом Христом. На это пошли доллары из ваших налогов. Итак, братья и сестры, давайте не будем жить по лжи, которую нам рассказывают, но будем стремиться принять крест, который предстает перед нами результатом стремления к правде. Давайте станем маяком надежды для тех, кто гоним", – сказал в проповеди митрополит Иона.
Завет "жить не по лжи", отметил в проповеди митрополит Иона, принадлежит Александру Солженицыну.
В настоящее время украинское руководство пытается вытеснить УПЦ из Киево-Печерской лавры, одного из главных монастырей страны. В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). СМИ сообщали о проведении в здании Трапезной церкви "патриотического концерта" с исполнением антироссийских песен.
После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В ответ на это наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в Лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды.
Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.