Россия сделает нужные выводы после голосования Совбеза, заявил Небензя
Небензя: Россия сделает выводы после голосования Совбеза по резолюции о "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ООН, 27 мар – РИА Новости. Россия сделает нужные выводы после прошедшего в понедельник голосования в Совбезе ООН по ее резолюции, призывающей к международному расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Нужные выводы мы для себя сделаем. Уверены, что более подробные факты еще всплывут и все причастные к диверсии против "Северного потока" будут выявлены, а все подробности этого преступления раскрыты", - сказал Небензя.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.