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Россия сделает нужные выводы после голосования Совбеза, заявил Небензя - РИА Новости, 27.03.2023
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23:05 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/golosovanie-1861086938.html
Россия сделает нужные выводы после голосования Совбеза, заявил Небензя
Россия сделает нужные выводы после голосования Совбеза, заявил Небензя - РИА Новости, 27.03.2023
Россия сделает нужные выводы после голосования Совбеза, заявил Небензя
Россия сделает нужные выводы после прошедшего в понедельник голосования в Совбезе ООН по ее резолюции, призывающей к международному расследованию диверсии на... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:05
2023-03-27T23:05
в мире
россия
сша
василий небензя
владимир путин
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
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ООН, 27 мар – РИА Новости. Россия сделает нужные выводы после прошедшего в понедельник голосования в Совбезе ООН по ее резолюции, призывающей к международному расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Нужные выводы мы для себя сделаем. Уверены, что более подробные факты еще всплывут и все причастные к диверсии против "Северного потока" будут выявлены, а все подробности этого преступления раскрыты", - сказал Небензя. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230327/rassledovanie-1861082436.html
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в мире, россия, сша, василий небензя, владимир путин, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", сеймур херш
В мире, Россия, США, Василий Небензя, Владимир Путин, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Сеймур Херш
Россия сделает нужные выводы после голосования Совбеза, заявил Небензя

Небензя: Россия сделает выводы после голосования Совбеза по резолюции о "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ООН, 27 мар – РИА Новости. Россия сделает нужные выводы после прошедшего в понедельник голосования в Совбезе ООН по ее резолюции, призывающей к международному расследованию диверсии на "Северных потоках", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Нужные выводы мы для себя сделаем. Уверены, что более подробные факты еще всплывут и все причастные к диверсии против "Северного потока" будут выявлены, а все подробности этого преступления раскрыты", - сказал Небензя.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Херш рассказал, почему США не будут расследовать подрыв "Северных потоков"
Вчера, 22:36
 
В миреРоссияСШАВасилий НебензяВладимир ПутинСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"Сеймур Херш
 
 
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