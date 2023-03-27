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Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:31 27.03.2023 (обновлено: 01:48 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/geroi-1860800405.html
Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России
Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России - РИА Новости, 27.03.2023
Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России
Звания Героев России за выполнение задач специальной военной операции получили 11 росгвардейцев, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T00:31
2023-03-27T01:48
безопасность
россия
александр i
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Звания Героев России за выполнение задач специальной военной операции получили 11 росгвардейцев, сообщили в пресс-службе ведомства. "За выполнение задач специальной военной операции 11 росгвардейцев удостоены звания Героя России", - рассказали в Росгвардии. В пресс-службе отметили, что росгвардейцы с первых дней специальной военной операции выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Кроме участия в боевых действиях, они охраняют безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, служат на пропускных пунктах. Всего же, добавили в ведомстве, медалью "Золотая Звезда" отмечено 490 военных и сотрудников Росгвардии, из них 184 Героя России и 306 Героев Советского Союза. День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Он был установлен указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии РФ, предназначенные для поддержания правопорядка, обеспечения внутренней безопасности, охраны важнейших объектов. Общепризнанной датой рождения вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России, является 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства.
https://ria.ru/20230327/zolotov-1860799411.html
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безопасность, россия, александр i, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Александр I, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине
Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России

Одиннадцать росгвардейцев получили звания Героев России за выполнение задач в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОфицеры Росгвардии в зоне СВО
Офицеры Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Офицеры Росгвардии в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Звания Героев России за выполнение задач специальной военной операции получили 11 росгвардейцев, сообщили в пресс-службе ведомства.
"За выполнение задач специальной военной операции 11 росгвардейцев удостоены звания Героя России", - рассказали в Росгвардии.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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В пресс-службе отметили, что росгвардейцы с первых дней специальной военной операции выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Кроме участия в боевых действиях, они охраняют безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, служат на пропускных пунктах.
Всего же, добавили в ведомстве, медалью "Золотая Звезда" отмечено 490 военных и сотрудников Росгвардии, из них 184 Героя России и 306 Героев Советского Союза.
День войск национальной гвардии России отмечается 27 марта. Он был установлен указом президента РФ от 16 января 2017 года.
В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии РФ, предназначенные для поддержания правопорядка, обеспечения внутренней безопасности, охраны важнейших объектов.
Общепризнанной датой рождения вооруженных формирований армейского типа, обеспечивающих внутреннюю безопасность России, является 27 марта (по старому стилю) 1811 года, когда указом императора Александра I штатные губернские роты и команды передислоцировались в губернские столицы и из них были сформированы воинские батальоны внутренней стражи, ставшей одной из важнейших частей охранительной системы государства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлександр IФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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