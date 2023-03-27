https://ria.ru/20230327/gazoprovody-1860907327.html

В Кремле высказались насчет компенсации за взрывы на "Северных потоках"

В Кремле высказались насчет компенсации за взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.03.2023

В Кремле высказались насчет компенсации за взрывы на "Северных потоках"

Требование компенсации ущерба от подрыва "Северных потоков" может быть оправданным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:45

2023-03-27T12:45

2023-03-27T17:41

россия

северный поток

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

экономика

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Требование компенсации ущерба от подрыва "Северных потоков" может быть оправданным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если речь идет все-таки о <...> саботаже со стороны одного или нескольких государств, пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом. Вот тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос", — сказал Песков.Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле понимание, кому такое требование можно предъявить.При этом он отметил, что страны Запада пытаются "замотать эту тему", чтобы ее не было на повестке дня.О том, что Москва может со временем поставить вопрос о компенсации ущерба из-за теракта на "Северных потоках", говорил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. По его словам, дальнейшая судьба газопроводов неясна, а действия западных стран, саботирующих расследование подрыва, свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, к теракту причастны США и их союзники по НАТО: летом прошлого года американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, отметил журналист. По его утверждениям, поводом для подрыва стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230325/putin-1860662131.html

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северный поток, дмитрий песков, авария на "северных потоках", экономика