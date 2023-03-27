https://ria.ru/20230327/gazoprovody-1860906539.html

Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле

Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле - РИА Новости, 27.03.2023

Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле

Страны Запада предпринимают все возможные меры, чтобы заглушить тему взрывов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:41

2023-03-27T12:41

2023-03-27T12:56

россия

северный поток

в мире

авария на "северных потоках"

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны Запада предпринимают все возможные меры, чтобы заглушить тему взрывов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что "странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы замотать, говоря по-русски, эту тему, чтобы заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня, но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться".

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северный поток, в мире, авария на "северных потоках", дмитрий песков