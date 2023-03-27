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Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле
Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле - РИА Новости, 27.03.2023
Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле
Страны Запада предпринимают все возможные меры, чтобы заглушить тему взрывов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:41
2023-03-27T12:41
2023-03-27T12:56
россия
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны Запада предпринимают все возможные меры, чтобы заглушить тему взрывов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что "странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы замотать, говоря по-русски, эту тему, чтобы заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня, но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться".
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток, в мире, авария на "северных потоках", дмитрий песков
Россия, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков
Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле
Представитель Кремля Песков: Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках"
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны Запада предпринимают все возможные меры, чтобы заглушить тему взрывов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что "странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы замотать, говоря по-русски, эту тему, чтобы заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня, но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться".
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