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Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле - РИА Новости, 27.03.2023
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12:41 27.03.2023 (обновлено: 12:56 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/gazoprovody-1860906539.html
Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле
Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле - РИА Новости, 27.03.2023
Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле
Страны Запада предпринимают все возможные меры, чтобы заглушить тему взрывов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:41
2023-03-27T12:56
россия
северный поток
в мире
авария на "северных потоках"
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны Запада предпринимают все возможные меры, чтобы заглушить тему взрывов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что "странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы замотать, говоря по-русски, эту тему, чтобы заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня, но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться".
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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россия, северный поток, в мире, авария на "северных потоках", дмитрий песков
Россия, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков
Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках", считают в Кремле

Представитель Кремля Песков: Запад хочет заглушить тему теракта на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Страны Запада предпринимают все возможные меры, чтобы заглушить тему взрывов на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что "странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы замотать, говоря по-русски, эту тему, чтобы заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня, но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
9 марта, 08:00
 
РоссияСеверный потокВ миреАвария на "Северных потоках"Дмитрий Песков
 
 
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