https://ria.ru/20230327/gagarin-1861017311.html

Прощальное письмо Юрия Гагарина

Прощальное письмо Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.03.2023

Прощальное письмо Юрия Гагарина

55 лет назад, 27 марта 1968 года, во время выполнения тренировочного полета на самолете погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Ему было всего лишь 34 года.

2023-03-27T17:25

2023-03-27T17:25

2023-03-27T17:25

видео

юрий гагарин (космонавт)

земля

космос - риа наука

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За семь лет до этого, перед своим полетом в космос, Юрий Гагарин написал супруге и дочерям трогательное письмо, которое должны были передать близким в случае его безвременной кончины.Строки этого письма мы публикуем в этом видео.

земля

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Прощальное письмо Юрия Гагарина 55 лет назад, 27 марта 1968 года, во время выполнения тренировочного полета на самолете погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Ему было всего лишь 34 года. За семь лет до этого, перед своим полетом в космос, Юрий Гагарин написал супруге и дочерям трогательное письмо, которое должны были передать близким в случае его безвременной кончины. Строки этого письма мы публикуем в этом видео. 2023-03-27T17:25 true PT3M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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видео, юрий гагарин (космонавт), земля, космос - риа наука, видео