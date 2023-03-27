https://ria.ru/20230327/gagarin-1861017311.html
Прощальное письмо Юрия Гагарина
Прощальное письмо Юрия Гагарина - РИА Новости, 27.03.2023
Прощальное письмо Юрия Гагарина
55 лет назад, 27 марта 1968 года, во время выполнения тренировочного полета на самолете погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Ему было всего лишь 34 года.
2023-03-27T17:25
2023-03-27T17:25
2023-03-27T17:25
видео
юрий гагарин (космонавт)
земля
космос - риа наука
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За семь лет до этого, перед своим полетом в космос, Юрий Гагарин написал супруге и дочерям трогательное письмо, которое должны были передать близким в случае его безвременной кончины.Строки этого письма мы публикуем в этом видео.
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Прощальное письмо Юрия Гагарина
55 лет назад, 27 марта 1968 года, во время выполнения тренировочного полета на самолете погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Ему было всего лишь 34 года. За семь лет до этого, перед своим полетом в космос, Юрий Гагарин написал супруге и дочерям трогательное письмо, которое должны были передать близким в случае его безвременной кончины. Строки этого письма мы публикуем в этом видео.
2023-03-27T17:25
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PT3M12S
РИА Новости
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видео, юрий гагарин (космонавт), земля, космос - риа наука, видео
Видео, Юрий Гагарин (космонавт), Земля, Космос - РИА Наука
Прощальное письмо Юрия Гагарина
55 лет назад, 27 марта 1968 года, во время выполнения тренировочного полета на самолете погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Ему было всего лишь 34 года.
2023-03-27T17:25
true
PT3M12S
Прощальное письмо Юрия Гагарина
55 лет назад, 27 марта 1968 года, во время выполнения тренировочного полета на самолете погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Ему было всего лишь 34 года.
За семь лет до этого, перед своим полетом в космос, Юрий Гагарин написал супруге и дочерям трогательное письмо, которое должны были передать близким в случае его безвременной кончины.
Строки этого письма мы публикуем в этом видео.