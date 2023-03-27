https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861027392.html
СМИ: во Франции около 16 процентов АЗС испытывают нехватку топлива
СМИ: во Франции около 16 процентов АЗС испытывают нехватку топлива - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: во Франции около 16 процентов АЗС испытывают нехватку топлива
Во Франции количество АЗС, на которых наблюдается дефицит топлива, достигло 15,72%, сообщает в понедельник телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:01
2023-03-27T18:01
2023-03-27T18:01
в мире
франция
exxon mobil
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Во Франции количество АЗС, на которых наблюдается дефицит топлива, достигло 15,72%, сообщает в понедельник телеканал BFMTV. При этом на 7,38% АЗС нет ни единого типа топлива, сказано в материале. В прошлый понедельник нехватка самых популярных видов бензина и дизеля прослеживалась на 700 заправках. За неделю число проблемных АЗС выросло до 1177, свидетельствует информация онлайн-сервиса по отслеживанию дефицита горючего на заправках В западном департаменте Атлантическая Луара уровень нехватки доходит до 55,06%, говорится на сайте телеканала. В некоторых других западных департаментах число АЗС, испытывающих дефицит, превышает 40% (Майенн, Иль и Вилен, Мен и Луара), сказано там же. Ранее в понедельник сообщалось о полной остановке работы крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего энергетической компании TotalEnergies, из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы. С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы в стране. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический сектор. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах. Были блокированы НПЗ, принадлежащие компании ExxonMobil: НПЗ Порт-Жером-Граваншон в департаменте Приморская Сена и НПЗ в Фос-сюр-Мер в департаменте Буш-дю-Рон. Также был блокирован НПЗ Лавера, принадлежащий компании Petroineos. Правительству пришлось принудительно возвращать бастующих сотрудников НПЗ, чтобы не было перебоев в поставках топлива. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
https://ria.ru/20230324/frantsiya-1860362036.html
https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html
https://ria.ru/20230320/evropa-1858960799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, exxon mobil
В мире, Франция, Exxon Mobil
СМИ: во Франции около 16 процентов АЗС испытывают нехватку топлива
BFMTV: во Франции 15,72 процента АЗС испытывают проблемы с нехваткой топлива
ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости.
Во Франции количество АЗС, на которых наблюдается дефицит топлива, достигло 15,72%, сообщает в понедельник телеканал BFMTV
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"Нехватку как минимум одного типа топлива (бензин и/или дизель), которое предлагали АЗС первого марта, испытывают 15,72% автозаправочных станций Франции", - говорится на сайте канала.
При этом на 7,38% АЗС нет ни единого типа топлива, сказано в материале.
В прошлый понедельник нехватка самых популярных видов бензина и дизеля прослеживалась на 700 заправках. За неделю число проблемных АЗС выросло до 1177, свидетельствует информация онлайн-сервиса по отслеживанию дефицита горючего на заправках
В аэропортах Франции продлят отмену рейсов из-за забастовок
В западном департаменте Атлантическая Луара уровень нехватки доходит до 55,06%, говорится на сайте телеканала. В некоторых других западных департаментах число АЗС, испытывающих дефицит, превышает 40% (Майенн, Иль и Вилен, Мен и Луара), сказано там же.
Ранее в понедельник сообщалось о полной остановке работы крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего энергетической компании TotalEnergies, из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы.
С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы в стране. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический сектор. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах. Были блокированы НПЗ, принадлежащие компании ExxonMobil
: НПЗ Порт-Жером-Граваншон в департаменте Приморская Сена и НПЗ в Фос-сюр-Мер в департаменте Буш-дю-Рон. Также был блокирован НПЗ Лавера, принадлежащий компании Petroineos.
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Правительству пришлось принудительно возвращать бастующих сотрудников НПЗ, чтобы не было перебоев в поставках топлива.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
ранее воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
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