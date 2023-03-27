https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861025583.html

Сайт парламента Франции перестал работать из-за возможной кибератаки

Сайт парламента Франции перестал работать из-за возможной кибератаки - РИА Новости, 27.03.2023

Сайт парламента Франции перестал работать из-за возможной кибератаки

Сайт Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) прекратил работу в понедельник в результате кибератак, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:55

2023-03-27T17:55

2023-03-27T17:55

в мире

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Сайт Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) прекратил работу в понедельник в результате кибератак, передает телеканал BFMTV. "С середины дня 27 марта портал Национального собрания недоступен: никаким образом нельзя подключиться к сайту", - говорится на сайте BFMTV. При попытке открыть сайт палаты на нем появляется заставка с надписью "Сайт находится на обслуживании". Телеканал указывает на сообщения группы "пророссийских" хакеров в Telegram под названием NoName057, которые взяли ответственность на себя, однако добавляет, что достоверность опубликованной там информации невозможно установить. "Мы решили повторить свое недавнее путешествие во Францию, где по-прежнему не утихают протесты против Макрона, который решил наплевать на французов и продолжает "обслуживать" украинских неонацистов", - говорится в сообщении в канале группы. На изображении нарисован медведь, отпечаток медвежьей лапы, эмблема Нацсобрания и экран с ошибкой 504, которая может возникнуть из-за DDoS-атак. Премьер-министр Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230327/npz-1860967551.html

https://ria.ru/20230326/zhaloby-1860793221.html

франция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, элизабет борн