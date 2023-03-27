https://ria.ru/20230327/frantsiya-1861025583.html
Сайт парламента Франции перестал работать из-за возможной кибератаки
Сайт парламента Франции перестал работать из-за возможной кибератаки - РИА Новости, 27.03.2023
Сайт парламента Франции перестал работать из-за возможной кибератаки
Сайт Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) прекратил работу в понедельник в результате кибератак, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:55
2023-03-27T17:55
2023-03-27T17:55
в мире
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Сайт Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) прекратил работу в понедельник в результате кибератак, передает телеканал BFMTV. "С середины дня 27 марта портал Национального собрания недоступен: никаким образом нельзя подключиться к сайту", - говорится на сайте BFMTV. При попытке открыть сайт палаты на нем появляется заставка с надписью "Сайт находится на обслуживании". Телеканал указывает на сообщения группы "пророссийских" хакеров в Telegram под названием NoName057, которые взяли ответственность на себя, однако добавляет, что достоверность опубликованной там информации невозможно установить. "Мы решили повторить свое недавнее путешествие во Францию, где по-прежнему не утихают протесты против Макрона, который решил наплевать на французов и продолжает "обслуживать" украинских неонацистов", - говорится в сообщении в канале группы. На изображении нарисован медведь, отпечаток медвежьей лапы, эмблема Нацсобрания и экран с ошибкой 504, которая может возникнуть из-за DDoS-атак. Премьер-министр Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
https://ria.ru/20230327/npz-1860967551.html
https://ria.ru/20230326/zhaloby-1860793221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Сайт парламента Франции перестал работать из-за возможной кибератаки
BFMTV: сайт Национального собрания Франции прекратил работу из-за возможных кибератак
ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости.
Сайт Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) прекратил работу в понедельник в результате кибератак, передает телеканал BFMTV
.
"С середины дня 27 марта портал Национального собрания недоступен: никаким образом нельзя подключиться к сайту", - говорится на сайте BFMTV.
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При попытке открыть сайт палаты на нем появляется заставка с надписью "Сайт находится на обслуживании".
Телеканал указывает на сообщения группы "пророссийских" хакеров в Telegram
под названием NoName057, которые взяли ответственность на себя, однако добавляет, что достоверность опубликованной там информации невозможно установить.
"Мы решили повторить свое недавнее путешествие во Францию, где по-прежнему не утихают протесты против Макрона, который решил наплевать на французов и продолжает "обслуживать" украинских неонацистов", - говорится в сообщении в канале группы.
На изображении нарисован медведь, отпечаток медвежьей лапы, эмблема Нацсобрания и экран с ошибкой 504, которая может возникнуть из-за DDoS-атак.
Премьер-министр Элизабет Борн
16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
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