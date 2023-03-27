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Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в Москве в этом году - РИА Новости, 27.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:29 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/fonari-1860832642.html
Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в Москве в этом году
Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в Москве в этом году - РИА Новости, 27.03.2023
Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в Москве в этом году
Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в столице в этом году, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:29
2023-03-27T09:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в столице в этом году, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что контроллеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. "Благодаря им специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контроллеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц и магистралей.
https://ria.ru/20230311/moskva-1857542682.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в Москве в этом году

Бирюков: 60 тысяч "умных" фонарей появятся на улицах и магистралях Москвы в этом году

© Комплекс городского хозяйства Москвы, Наталия МакароваУмные фонари в Москве
Умные фонари в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы, Наталия Макарова
Умные фонари в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в столице в этом году, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В городе ведется планомерная работа по внедрению современных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных" фонарей. Оборудуем специальными контроллерами уже имеющиеся опоры, до конца года установим 60 тысяч таких конструкций, их общее число достигнет почти 320 тысяч", - сказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что контроллеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями.
"Благодаря им специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контроллеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц и магистралей.
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