https://ria.ru/20230327/fonari-1860832642.html

Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в Москве в этом году

Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в Москве в этом году - РИА Новости, 27.03.2023

Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в Москве в этом году

Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в столице в этом году, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:29

2023-03-27T09:29

2023-03-27T09:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 60 тысяч "умных" фонарей появятся в столице в этом году, соответствующими датчиками оборудуют имеющиеся опоры освещения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что контроллеры представляют собой небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. "Благодаря им специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение контроллеров способствует экономии электроэнергии и позволяет обеспечить качественное освещение столичных улиц и магистралей.

https://ria.ru/20230311/moskva-1857542682.html

https://realty.ria.ru/20220126/ekonomiya-1769403907.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков