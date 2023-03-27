https://ria.ru/20230327/faktoring-1860327528.html
ПСБ: факторинговый бизнес показал устойчивость к санкциям и готов к росту
ПСБ: факторинговый бизнес показал устойчивость к санкциям и готов к росту - РИА Новости, 27.03.2023
ПСБ: факторинговый бизнес показал устойчивость к санкциям и готов к росту
Антироссийские санкции заставили банковский сектор перестраивать традиционные методы финансирования, особенно в части внешнеторговых сделок. Как отмечает... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:00
2023-03-27T08:00
2023-03-27T08:00
экономика
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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Антироссийские санкции заставили банковский сектор перестраивать традиционные методы финансирования, особенно в части внешнеторговых сделок. Как отмечает директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев, влияние санкций на рынок факторинга было существенным, но сейчас негативные сценарии уже пройдены и факторинговый рынок опять показывает рост. "Факторинг быстро перестроился, новые эффективные механизмы найдены", — говорит Соболев.Факторинг в цифрахПо данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), на конец 2022 год портфель российского рынка факторинга составил 1,434 триллиона рублей — на 5% ниже, чем год назад. Снижение связано с эффектом перестройки рынка, а уже с четвертого квартала начался рост.Однако уже в 4-м квартале — за октябрь-декабрь, общий портфель вырос на 20%, по данным АФК. Это связано не только с сезонностью — перед новогодними праздниками торговый оборот всегда растет, но и с тем, что факторы адаптировались к новым реалиям.Итоги ПСБПо словам Cоболева, ПСБ быстро адаптировался к ситуации благодаря высокой экспертизе своих сотрудников и качественному риск-менеджменту. Кроме того, банк инвестировал в цифровизацию факторинговых услуг и интеграцию с электронными каналами партнеров, что привело к сокращению сроков кредитного цикла. В результате факторинговый портфель ПСБ вырос в 2022 году на 7%, что выше рыночных показателей, сопоставимыми темпами выросла клиентская база по договорам факторинга. Главными отраслями для факторинга ПСБ являются машиностроение, энергетика, инфраструктура в секторе ИТ и торговля.Одна из крупных сделок уже в текущем году связана именно с энергетическим комплексом. ПСБ и компания "С-Плюс" (дочернее предприятие АО "Концерн Росэнергоатом", энергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") заключили контракты до 2025 года, по которым банк профинансирует программу обновления и модернизации приборов учета энергетического комплекса в Центральном федеральном округе.Поддержка государстваВ 2022 году компании получили возможность заключать сделки с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) - это цифровые аналоги ценных бумаг (акций, облигаций, займов и векселей), существующие в информационной системе. Использование ЦФА позволяет более оперативно, с упрощением документооборота получать финансирование. В АФК признают, что ЦФА находятся в центре внимания факторингового сообщества и, по всей видимости, именно факторинг станет максимально полно пользоваться новыми возможностями по структурированию продуктов с использованием ЦФА.Банк России в апреле прошлого года в рамках поддержки предпринимателей в период санкций внес изменения в программу оборотного кредитования МСП, которые позволили банкам предоставлять кредиты факторинговым компаниям на цели финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по сниженным ставкам - до 15% для малого бизнеса и до 13,5% для среднего.Другую меру поддержки ввели в столице – правительство Москвы в апреле 2022 года запустило программу субсидирования процентной ставки по договорам факторинга для кредитования малого и среднего бизнеса. ПСБ стал одним из участников этой программы.Кроме того, существенную поддержку факторы получили от федерального правительства - в сентябре 2022 года оно скорректировало программу софинансирования капремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда ЖКХ (в рамках постановления от 17.01.2017 № 18).Рынок факторинга ждет подъемаОжидания участников факторингового рынка на 2023 год весьма оптимистичны: почти половина опрошенных Ассоциацией компаний считают, что рынок этого финансирования вырастет на 25%. Одна из причин оптимизма – существенный рост финансирования деятельности компаний малого и среднего бизнеса с помощью факторинга. Так, по данным АФК, количество субъектов МСБ в России, которые воспользовались факторингом в 2022 году, выросло на 17%, а объем портфеля по сделкам с ними увеличился на 22%. И на текущий год участники рынка ждут дальнейшего роста подобного финансирования МСБ.По его мнению, перспективы развития лежат в поиске новых механизмов финансирования цепочек поставок в рамках отраслевых решений, цифровизации продукта, перехода на безбумажный документооборот и в электронные каналы продаж. "Популярность факторинга в России сильно выросла за последние годы, но потенциал еще далеко не исчерпан - есть куда расти", - заключает директор департамента факторинговых операций ПСБ.
https://ria.ru/20230211/psb-1851433654.html
https://ria.ru/20230210/konferentsiya-1851092089.html
https://ria.ru/20230315/biznes-assistent-1858109491.html
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экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
Антироссийские санкции заставили банковский сектор перестраивать традиционные методы финансирования, особенно в части внешнеторговых сделок. Как отмечает директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев, влияние санкций на рынок факторинга было существенным, но сейчас негативные сценарии уже пройдены и факторинговый рынок опять показывает рост. "Факторинг быстро перестроился, новые эффективные механизмы найдены", — говорит Соболев.
По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), на конец 2022 год портфель российского рынка факторинга составил 1,434 триллиона рублей — на 5% ниже, чем год назад. Снижение связано с эффектом перестройки рынка, а уже с четвертого квартала начался рост.
«
"Совокупный портфель факторинговых компаний в 2022 году впервые за многие годы показал незначительное снижение, что было обусловлено настроением различных отраслей экономики в первой половине года", — говорит Соболев. Турбулентность процентных ставок и перераспределение товарных цепочек поставок в первом полугодии оказали негативное влияние на портфели большинства факторов.
Однако уже в 4-м квартале — за октябрь-декабрь, общий портфель вырос на 20%, по данным АФК. Это связано не только с сезонностью — перед новогодними праздниками торговый оборот всегда растет, но и с тем, что факторы адаптировались к новым реалиям.
Эксперты обсудили на форуме ПСБ поддержку малого бизнеса в новых условиях
По словам Cоболева, ПСБ быстро адаптировался к ситуации благодаря высокой экспертизе своих сотрудников и качественному риск-менеджменту. Кроме того, банк инвестировал в цифровизацию факторинговых услуг и интеграцию с электронными каналами партнеров, что привело к сокращению сроков кредитного цикла. В результате факторинговый портфель ПСБ вырос в 2022 году на 7%, что выше рыночных показателей, сопоставимыми темпами выросла клиентская база по договорам факторинга. Главными отраслями для факторинга ПСБ являются машиностроение, энергетика, инфраструктура в секторе ИТ и торговля.
Одна из крупных сделок уже в текущем году связана именно с энергетическим комплексом. ПСБ и компания "С-Плюс" (дочернее предприятие АО "Концерн Росэнергоатом", энергетический дивизион Госкорпорации "Росатом
") заключили контракты до 2025 года, по которым банк профинансирует программу обновления и модернизации приборов учета энергетического комплекса в Центральном федеральном округе.
Для энергокомплекса главное преимущество сделки - при заключении энергосервисного контракта затраты на энергосбережение первоначально не оплачиваются заказчиком, а компенсируются за счет экономии в результате исполнения договора. Подрядчик по энергосервисному контракту за свой счет принимает меры для повышения энергоэффективности и энергосбережения на объектах заказчика. Оплату по контракту заказчик проводит за счет сэкономленных от энергосервиса средств.
В 2022 году компании получили возможность заключать сделки с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) - это цифровые аналоги ценных бумаг (акций, облигаций, займов и векселей), существующие в информационной системе. Использование ЦФА позволяет более оперативно, с упрощением документооборота получать финансирование. В АФК признают, что ЦФА находятся в центре внимания факторингового сообщества и, по всей видимости, именно факторинг станет максимально полно пользоваться новыми возможностями по структурированию продуктов с использованием ЦФА.
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Банк России в апреле прошлого года в рамках поддержки предпринимателей в период санкций внес изменения в программу оборотного кредитования МСП, которые позволили банкам предоставлять кредиты факторинговым компаниям на цели финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по сниженным ставкам - до 15% для малого бизнеса и до 13,5% для среднего.
Другую меру поддержки ввели в столице – правительство Москвы
в апреле 2022 года запустило программу субсидирования процентной ставки по договорам факторинга для кредитования малого и среднего бизнеса. ПСБ стал одним из участников этой программы.
Включение факторинга в Московскую программу поддержки предпринимателей стало беспрецедентным и в сложных экономических условиях расширило для бизнеса возможности получения льготного финансирования. Столичные предприниматели, работающие в различных отраслях и являющиеся налоговыми резидентами Москвы, могли получить на 12 месяцев льготную ставку по договорам факторинга в размере не выше 1/2 ключевой ставки Банка России, увеличенной на 6% годовых.
Кроме того, существенную поддержку факторы получили от федерального правительства - в сентябре 2022 года оно скорректировало программу софинансирования капремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда ЖКХ
(в рамках постановления от 17.01.2017 № 18).
В программе предусмотрена возможность возмещения подрядчику, заключившему договор факторинга, части расходов на уплату вознаграждения финансовому агенту. Правительство России скорректировало порядок перечисления Фондом ЖКХ субсидий на энергосберегающий капремонт многоквартирного дома. Законодатели прописали возможность получить финансовую помощь на замену лифта по договору факторинга. Такой договор заказчик заключает с банком, поручает ему оплатить работы по обновлению оборудования и рассчитывается с банком в течение нескольких лет.
Рынок факторинга ждет подъема
Ожидания участников факторингового рынка на 2023 год весьма оптимистичны: почти половина опрошенных Ассоциацией компаний считают, что рынок этого финансирования вырастет на 25%. Одна из причин оптимизма – существенный рост финансирования деятельности компаний малого и среднего бизнеса с помощью факторинга. Так, по данным АФК, количество субъектов МСБ в России, которые воспользовались факторингом в 2022 году, выросло на 17%, а объем портфеля по сделкам с ними увеличился на 22%. И на текущий год участники рынка ждут дальнейшего роста подобного финансирования МСБ.
«
"Факторинг - это инструмент для роста. Даже в период существенных изменений в экономике он будет занимать значительное место в продуктовом предложении, так как его основная цель - это сокращение кассовых разрывов между участниками рынка без дополнительных условий по обеспечению", - говорит Соболев.
По его мнению, перспективы развития лежат в поиске новых механизмов финансирования цепочек поставок в рамках отраслевых решений, цифровизации продукта, перехода на безбумажный документооборот и в электронные каналы продаж. "Популярность факторинга в России сильно выросла за последние годы, но потенциал еще далеко не исчерпан - есть куда расти", - заключает директор департамента факторинговых операций ПСБ.
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