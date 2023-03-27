https://ria.ru/20230327/faktoring-1860327528.html

ПСБ: факторинговый бизнес показал устойчивость к санкциям и готов к росту

ПСБ: факторинговый бизнес показал устойчивость к санкциям и готов к росту - РИА Новости, 27.03.2023

ПСБ: факторинговый бизнес показал устойчивость к санкциям и готов к росту

Антироссийские санкции заставили банковский сектор перестраивать традиционные методы финансирования, особенно в части внешнеторговых сделок. Как отмечает... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:00

2023-03-27T08:00

экономика

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Антироссийские санкции заставили банковский сектор перестраивать традиционные методы финансирования, особенно в части внешнеторговых сделок. Как отмечает директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев, влияние санкций на рынок факторинга было существенным, но сейчас негативные сценарии уже пройдены и факторинговый рынок опять показывает рост. "Факторинг быстро перестроился, новые эффективные механизмы найдены", — говорит Соболев.Факторинг в цифрахПо данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), на конец 2022 год портфель российского рынка факторинга составил 1,434 триллиона рублей — на 5% ниже, чем год назад. Снижение связано с эффектом перестройки рынка, а уже с четвертого квартала начался рост.Однако уже в 4-м квартале — за октябрь-декабрь, общий портфель вырос на 20%, по данным АФК. Это связано не только с сезонностью — перед новогодними праздниками торговый оборот всегда растет, но и с тем, что факторы адаптировались к новым реалиям.Итоги ПСБПо словам Cоболева, ПСБ быстро адаптировался к ситуации благодаря высокой экспертизе своих сотрудников и качественному риск-менеджменту. Кроме того, банк инвестировал в цифровизацию факторинговых услуг и интеграцию с электронными каналами партнеров, что привело к сокращению сроков кредитного цикла. В результате факторинговый портфель ПСБ вырос в 2022 году на 7%, что выше рыночных показателей, сопоставимыми темпами выросла клиентская база по договорам факторинга. Главными отраслями для факторинга ПСБ являются машиностроение, энергетика, инфраструктура в секторе ИТ и торговля.Одна из крупных сделок уже в текущем году связана именно с энергетическим комплексом. ПСБ и компания "С-Плюс" (дочернее предприятие АО "Концерн Росэнергоатом", энергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") заключили контракты до 2025 года, по которым банк профинансирует программу обновления и модернизации приборов учета энергетического комплекса в Центральном федеральном округе.Поддержка государстваВ 2022 году компании получили возможность заключать сделки с Цифровыми финансовыми активами (ЦФА) - это цифровые аналоги ценных бумаг (акций, облигаций, займов и векселей), существующие в информационной системе. Использование ЦФА позволяет более оперативно, с упрощением документооборота получать финансирование. В АФК признают, что ЦФА находятся в центре внимания факторингового сообщества и, по всей видимости, именно факторинг станет максимально полно пользоваться новыми возможностями по структурированию продуктов с использованием ЦФА.Банк России в апреле прошлого года в рамках поддержки предпринимателей в период санкций внес изменения в программу оборотного кредитования МСП, которые позволили банкам предоставлять кредиты факторинговым компаниям на цели финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по сниженным ставкам - до 15% для малого бизнеса и до 13,5% для среднего.Другую меру поддержки ввели в столице – правительство Москвы в апреле 2022 года запустило программу субсидирования процентной ставки по договорам факторинга для кредитования малого и среднего бизнеса. ПСБ стал одним из участников этой программы.Кроме того, существенную поддержку факторы получили от федерального правительства - в сентябре 2022 года оно скорректировало программу софинансирования капремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда ЖКХ (в рамках постановления от 17.01.2017 № 18).Рынок факторинга ждет подъемаОжидания участников факторингового рынка на 2023 год весьма оптимистичны: почти половина опрошенных Ассоциацией компаний считают, что рынок этого финансирования вырастет на 25%. Одна из причин оптимизма – существенный рост финансирования деятельности компаний малого и среднего бизнеса с помощью факторинга. Так, по данным АФК, количество субъектов МСБ в России, которые воспользовались факторингом в 2022 году, выросло на 17%, а объем портфеля по сделкам с ними увеличился на 22%. И на текущий год участники рынка ждут дальнейшего роста подобного финансирования МСБ.По его мнению, перспективы развития лежат в поиске новых механизмов финансирования цепочек поставок в рамках отраслевых решений, цифровизации продукта, перехода на безбумажный документооборот и в электронные каналы продаж. "Популярность факторинга в России сильно выросла за последние годы, но потенциал еще далеко не исчерпан - есть куда расти", - заключает директор департамента факторинговых операций ПСБ.

https://ria.ru/20230211/psb-1851433654.html

https://ria.ru/20230210/konferentsiya-1851092089.html

https://ria.ru/20230315/biznes-assistent-1858109491.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк