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Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране - РИА Новости, 27.03.2023
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21:26 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/faktor-1861072534.html
Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране
Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране - РИА Новости, 27.03.2023
Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране
Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) являются главным фактором дестабилизации в стране, заявил в понедельник в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:26
2023-03-27T21:26
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
майя санду
игорь додон
вадим красносельский
нато
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) являются главным фактором дестабилизации в стране, заявил в понедельник в телеэфире экс-глава республики, почетный председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду снова обвинила оппозиционные силы республики в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки". В понедельник Додон заявил, что большинство жителей Молдавии на следующих президентских выборах, которые пройдут в следующем году, проголосуют против нынешней главы республики Майи Санду. По данным опроса, проведенного в начале марта социологической компании IData, рейтинг доверия Санду составляет 21,2%, этот показатель упал на 14% по сравнению с ноябрем прошлого года. "Санду и ПДС – главные факторы дестабилизации в Молдавии. Их милитаристские заявления ни к чему хорошему не приведут. Русские сюда не придут, им нет смысла организовывать переворот в стране. Зачем им это?" - сказал экс-президент в интервью кишиневскому телеканалу N4. Политик призвал Санду сесть за стол переговоров с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским, чтобы выработать совместную декларацию о приверженности к нейтралитету. "В идеале они (Санду и партия ПДС - ред.) ) должны поехать на левый берег Днестра, чтобы встретиться и начать переговоры с Красносельским. Они должны подготовить и озвучить совместную декларацию, обращенную к международному сообществу, а также, в частности, к Украине, о том, что выступают за мир, за нейтралитет. Санду обязана дать гарантии, что ни одна военная техника НАТО не должна войти в Молдавию. Вот чем президент должна заняться сейчас, а не вести закулисные игры с американцами, британцами или с кем-то еще", - сказал Додон. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
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россия
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в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, майя санду, игорь додон, вадим красносельский, нато
В мире, Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду, Игорь Додон, Вадим Красносельский, НАТО
Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране

Додон назвал президента Молдавии Санду главным фактором дестабилизации в стране

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) являются главным фактором дестабилизации в стране, заявил в понедельник в телеэфире экс-глава республики, почетный председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду снова обвинила оппозиционные силы республики в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки". В понедельник Додон заявил, что большинство жителей Молдавии на следующих президентских выборах, которые пройдут в следующем году, проголосуют против нынешней главы республики Майи Санду. По данным опроса, проведенного в начале марта социологической компании IData, рейтинг доверия Санду составляет 21,2%, этот показатель упал на 14% по сравнению с ноябрем прошлого года.
"Санду в отставку!" Акция протеста оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
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1 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
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2 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

Акция протеста оппозиции в Кишиневе

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
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3 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
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4 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
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5 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

© Sputnik / Родион Прока
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6 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
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7 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
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8 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
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9 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
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10 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
11 из 11

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 11

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 11

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 11

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 11

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 11

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 11

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 11

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 11

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
9 из 11

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
10 из 11

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Санду и ПДС – главные факторы дестабилизации в Молдавии. Их милитаристские заявления ни к чему хорошему не приведут. Русские сюда не придут, им нет смысла организовывать переворот в стране. Зачем им это?" - сказал экс-президент в интервью кишиневскому телеканалу N4.
Политик призвал Санду сесть за стол переговоров с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским, чтобы выработать совместную декларацию о приверженности к нейтралитету.
"В идеале они (Санду и партия ПДС - ред.) ) должны поехать на левый берег Днестра, чтобы встретиться и начать переговоры с Красносельским. Они должны подготовить и озвучить совместную декларацию, обращенную к международному сообществу, а также, в частности, к Украине, о том, что выступают за мир, за нейтралитет. Санду обязана дать гарантии, что ни одна военная техника НАТО не должна войти в Молдавию. Вот чем президент должна заняться сейчас, а не вести закулисные игры с американцами, британцами или с кем-то еще", - сказал Додон.
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Пикет представителей патриотических движений Молдавии против объединения с Румынией - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Молдавии на митинге подняли флаги Румынии и "Азова"*
26 марта, 15:38
 
В миреМолдавияРоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуИгорь ДодонВадим КрасносельскийНАТО
 
 
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