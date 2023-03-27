https://ria.ru/20230327/faktor-1861072534.html

Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране

Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране - РИА Новости, 27.03.2023

Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) являются главным фактором дестабилизации в стране, заявил в понедельник в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:26

2023-03-27T21:26

2023-03-27T21:26

в мире

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

майя санду

игорь додон

вадим красносельский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) являются главным фактором дестабилизации в стране, заявил в понедельник в телеэфире экс-глава республики, почетный председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду снова обвинила оппозиционные силы республики в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки". В понедельник Додон заявил, что большинство жителей Молдавии на следующих президентских выборах, которые пройдут в следующем году, проголосуют против нынешней главы республики Майи Санду. По данным опроса, проведенного в начале марта социологической компании IData, рейтинг доверия Санду составляет 21,2%, этот показатель упал на 14% по сравнению с ноябрем прошлого года. "Санду и ПДС – главные факторы дестабилизации в Молдавии. Их милитаристские заявления ни к чему хорошему не приведут. Русские сюда не придут, им нет смысла организовывать переворот в стране. Зачем им это?" - сказал экс-президент в интервью кишиневскому телеканалу N4. Политик призвал Санду сесть за стол переговоров с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским, чтобы выработать совместную декларацию о приверженности к нейтралитету. "В идеале они (Санду и партия ПДС - ред.) ) должны поехать на левый берег Днестра, чтобы встретиться и начать переговоры с Красносельским. Они должны подготовить и озвучить совместную декларацию, обращенную к международному сообществу, а также, в частности, к Украине, о том, что выступают за мир, за нейтралитет. Санду обязана дать гарантии, что ни одна военная техника НАТО не должна войти в Молдавию. Вот чем президент должна заняться сейчас, а не вести закулисные игры с американцами, британцами или с кем-то еще", - сказал Додон. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.

https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, майя санду, игорь додон, вадим красносельский, нато