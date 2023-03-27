Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране

Додон назвал президента Молдавии Санду главным фактором дестабилизации в стране
В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".
В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".
Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.
Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.
Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".
Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".
По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.
По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.
Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.
Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.
Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.
Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.
Полиция не пропускала митингующих к центру города.
Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.
Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.
Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.
Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.
Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.
Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.
Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.
Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.
В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".
Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.
Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".
По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.
Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.
Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.
Полиция не пропускала митингующих к центру города.
Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.
Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.
Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.
Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Протестующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.