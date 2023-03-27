https://ria.ru/20230327/ekonomika-1860938815.html

Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев

Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев

Запад серьезно ошибся, рассчитывая на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, отечественная экономика останется открытой и будет... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:17

2023-03-27T14:17

2023-03-27T14:18

россия

вашингтон (штат)

сша

николай патрушев

экономика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Запад серьезно ошибся, рассчитывая на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, отечественная экономика останется открытой и будет интегрирована с экономиками суверенных стран, желающих процветания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью. "Под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний. Однако в расчете на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьезно ошиблись", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, в последнее десятилетие Запад реализует идею создания такого технологического уклада, при котором процветать должен лишь он, а остальному миру уготована участь периферии социально-экономического развития. "Поэтому его лидеры бесятся в связи со взвешенной реакцией России на санкционное давление. Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью. Сами же страны Запада целиком и полностью зависимы от транснациональных компаний, мировых хозяйственных цепочек", - отметил секретарь Совбеза. "Если, например, против Англии или Франции были бы введены санкции такого же уровня, как против нашей страны, эти государства быстро погрузились бы в хаос", - пояснил Патрушев. "При этом Россия не собирается закрывать свою экономику от мира. Она останется открытой и будет интегрирована с экономиками суверенных стран, беспокоящихся о собственном процветании, в том числе благодаря кооперации с нами", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230327/agoniya-1860816490.html

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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россия, вашингтон (штат), сша, николай патрушев, экономика