Рейтинг@Mail.ru
Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 27.03.2023 (обновлено: 14:18 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ekonomika-1860938815.html
Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев
Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев
Запад серьезно ошибся, рассчитывая на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, отечественная экономика останется открытой и будет... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:17
2023-03-27T14:18
россия
вашингтон (штат)
сша
николай патрушев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Запад серьезно ошибся, рассчитывая на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, отечественная экономика останется открытой и будет интегрирована с экономиками суверенных стран, желающих процветания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью. "Под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний. Однако в расчете на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьезно ошиблись", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, в последнее десятилетие Запад реализует идею создания такого технологического уклада, при котором процветать должен лишь он, а остальному миру уготована участь периферии социально-экономического развития. "Поэтому его лидеры бесятся в связи со взвешенной реакцией России на санкционное давление. Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью. Сами же страны Запада целиком и полностью зависимы от транснациональных компаний, мировых хозяйственных цепочек", - отметил секретарь Совбеза. "Если, например, против Англии или Франции были бы введены санкции такого же уровня, как против нашей страны, эти государства быстро погрузились бы в хаос", - пояснил Патрушев. "При этом Россия не собирается закрывать свою экономику от мира. Она останется открытой и будет интегрирована с экономиками суверенных стран, беспокоящихся о собственном процветании, в том числе благодаря кооперации с нами", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230327/agoniya-1860816490.html
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), сша, николай патрушев, экономика
Россия, Вашингтон (штат), США, Николай Патрушев, Экономика
Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики, заявил Патрушев

Секретарь СБ России Патрушев: Запад ошибся, рассчитывая на крах российской экономики

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Запад серьезно ошибся, рассчитывая на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, отечественная экономика останется открытой и будет интегрирована с экономиками суверенных стран, желающих процветания, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью.
"Под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний. Однако в расчете на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьезно ошиблись", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Агония западных финансов подкралась незаметно
Вчера, 08:00
По его словам, в последнее десятилетие Запад реализует идею создания такого технологического уклада, при котором процветать должен лишь он, а остальному миру уготована участь периферии социально-экономического развития.
"Поэтому его лидеры бесятся в связи со взвешенной реакцией России на санкционное давление. Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью. Сами же страны Запада целиком и полностью зависимы от транснациональных компаний, мировых хозяйственных цепочек", - отметил секретарь Совбеза.
"Если, например, против Англии или Франции были бы введены санкции такого же уровня, как против нашей страны, эти государства быстро погрузились бы в хаос", - пояснил Патрушев.
"При этом Россия не собирается закрывать свою экономику от мира. Она останется открытой и будет интегрирована с экономиками суверенных стран, беспокоящихся о собственном процветании, в том числе благодаря кооперации с нами", - подчеркнул он.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Раскрыт секрет непотопляемости российской экономики
23 марта, 17:54
 
РоссияВашингтон (штат)СШАНиколай ПатрушевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала