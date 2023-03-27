https://ria.ru/20230327/ekoaktsiya-1861294091.html

Экоакция по созданию домиков для птиц стартует в Москве с 1 апреля

Экоакция по созданию домиков для птиц стартует в Москве с 1 апреля - РИА Новости, 28.03.2023

Экоакция по созданию домиков для птиц стартует в Москве с 1 апреля

Экоакция по созданию и размещению домиков для птиц пройдет в Москве с 1 апреля по 31 октября, сообщила заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-27T17:42

2023-03-27T17:42

2023-03-28T16:21

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Экоакция по созданию и размещению домиков для птиц пройдет в Москве с 1 апреля по 31 октября, сообщила заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова. "С 1 апреля по 31 октября Мосприрода запускает ежегодную акцию по развешиванию искусственных гнездовий для птиц "Каждому пернатому доступное жильё", - сказала Струкова, чьи слова приводятся пресс-службой столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Струкова напомнила, что в 2022 году специалистами и добровольцами, присоединившимися к природоохранной акции, было развешено около 400 искусственных гнездовий. Порядка 2 тысяч человек приняли участие в акции. В пресс-службе отметили, что с наступлением климатической весны перелётные и оседлые птицы готовятся создавать семьи и заводить птенцов. За один сезон некоторые виды птиц могут вырастить не одно потомство. А для этого им нужно найти жильё. Некоторые птицы в сезон гнездования используют дупла деревьев, а также искусственные гнездовья, созданные человеком. "Каждый житель столицы может принять участие в акции, построив новые или отремонтировав действующие "квартиры" для пернатых, самостоятельно или присоединившись к эколого-просветительским мероприятиям, проводимым в рамках акции на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе подчеркнули, что гнезда необходимо делать из неструганых досок, а также красить нетоксичными составами, например, акриловыми красками в природные цвета.

https://ria.ru/20230323/zhivotnye-1860434012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода