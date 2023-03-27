https://ria.ru/20230327/ekaterinburg-1860801787.html

В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека

В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.03.2023

В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека

Легковушка столкнулась со машиной скорой помощи в Екатеринбурге, четыре человека пострадали, предполагаемый виновник аварии был с признаками алкогольного... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T00:59

2023-03-27T00:59

2023-03-27T01:01

происшествия

екатеринбург

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Легковушка столкнулась со машиной скорой помощи в Екатеринбурге, четыре человека пострадали, предполагаемый виновник аварии был с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции. По информации ведомства, ДТП произошло воскресенье вечером на улице 8 Марта. Автомобиль Citroën, за рулем которого находился 64-летний мужчина, двигался со стороны Водительского проезда в сторону улицы Шварца. Водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где задел Nissan, а после - столкнулся с машиной скорой помощи, выехавшей на вызов к пациенту. Как добавили в пресс-службе, в машине предполагаемого виновника ДТП обнаружено несколько емкостей с алкоголем.

https://ria.ru/20230326/dtp-1860702680.html

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происшествия, екатеринбург, авто