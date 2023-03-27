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В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.03.2023
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00:59 27.03.2023 (обновлено: 01:01 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/ekaterinburg-1860801787.html
В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека
В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека - РИА Новости, 27.03.2023
В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека
Легковушка столкнулась со машиной скорой помощи в Екатеринбурге, четыре человека пострадали, предполагаемый виновник аварии был с признаками алкогольного... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T00:59
2023-03-27T01:01
происшествия
екатеринбург
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Легковушка столкнулась со машиной скорой помощи в Екатеринбурге, четыре человека пострадали, предполагаемый виновник аварии был с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции. По информации ведомства, ДТП произошло воскресенье вечером на улице 8 Марта. Автомобиль Citroën, за рулем которого находился 64-летний мужчина, двигался со стороны Водительского проезда в сторону улицы Шварца. Водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где задел Nissan, а после - столкнулся с машиной скорой помощи, выехавшей на вызов к пациенту. Как добавили в пресс-службе, в машине предполагаемого виновника ДТП обнаружено несколько емкостей с алкоголем.
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происшествия, екатеринбург, авто
Происшествия, Екатеринбург, Авто
В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека

В Екатеринбурге легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, четыре человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Легковушка столкнулась со машиной скорой помощи в Екатеринбурге, четыре человека пострадали, предполагаемый виновник аварии был с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, ДТП произошло воскресенье вечером на улице 8 Марта. Автомобиль Citroën, за рулем которого находился 64-летний мужчина, двигался со стороны Водительского проезда в сторону улицы Шварца. Водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где задел Nissan, а после - столкнулся с машиной скорой помощи, выехавшей на вызов к пациенту.
«
"Водитель Citroën был с признаками алкогольного опьянения, его с сочетанной травмой доставили в городскую клиническую больницу №36. Кроме того, пострадала его пассажирка, женщина 1978 года рождения, ее в состоянии комы доставили в больницу №23. Получили травмы врач и фельдшер скорой медицинской помощи, они также доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, в машине предполагаемого виновника ДТП обнаружено несколько емкостей с алкоголем.
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