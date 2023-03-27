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В Подмосковье подготовят к лету 15 тысяч дворов - РИА Новости, 27.03.2023
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Новости Подмосковья
 
15:48 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/dvory-1860970211.html
В Подмосковье подготовят к лету 15 тысяч дворов
В Подмосковье подготовят к лету 15 тысяч дворов - РИА Новости, 27.03.2023
В Подмосковье подготовят к лету 15 тысяч дворов
В Московской области подготовят к летнему периоду 15 тысяч дворов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:48
2023-03-27T15:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Московской области подготовят к летнему периоду 15 тысяч дворов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Традиционно после зимы для всех, кто находится сегодня на местах - и на земле, и для наших отраслевиков, хорошо знакомы мероприятия по весенней уборке, осталось их качественно реализовать. У нас 15 тысяч дворов, большое количество парков, общественных пространств – все они после зимы нуждаются в заботе и внимании. Руководители предприятий также должны знать, что наведение порядка на прилегающих территориях является для нас важным", - цитирует пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Как отмечается в материале, на сегодняшний день почти 90% территории региона очищено от снега и наледи.
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московская область (подмосковье)
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

В Подмосковье подготовят к лету 15 тысяч дворов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДетская площадка во дворе жилых домов в Московской области
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Московской области подготовят к летнему периоду 15 тысяч дворов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Традиционно после зимы для всех, кто находится сегодня на местах - и на земле, и для наших отраслевиков, хорошо знакомы мероприятия по весенней уборке, осталось их качественно реализовать. У нас 15 тысяч дворов, большое количество парков, общественных пространств – все они после зимы нуждаются в заботе и внимании. Руководители предприятий также должны знать, что наведение порядка на прилегающих территориях является для нас важным", - цитирует пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Как отмечается в материале, на сегодняшний день почти 90% территории региона очищено от снега и наледи.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Воробьев: работы по благоустройству 5 парков Подмосковья завершатся к осени
7 марта, 15:53
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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