https://ria.ru/20230327/dvory-1860970211.html

В Подмосковье подготовят к лету 15 тысяч дворов

В Подмосковье подготовят к лету 15 тысяч дворов - РИА Новости, 27.03.2023

В Подмосковье подготовят к лету 15 тысяч дворов

В Московской области подготовят к летнему периоду 15 тысяч дворов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:48

2023-03-27T15:48

2023-03-27T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. В Московской области подготовят к летнему периоду 15 тысяч дворов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Традиционно после зимы для всех, кто находится сегодня на местах - и на земле, и для наших отраслевиков, хорошо знакомы мероприятия по весенней уборке, осталось их качественно реализовать. У нас 15 тысяч дворов, большое количество парков, общественных пространств – все они после зимы нуждаются в заботе и внимании. Руководители предприятий также должны знать, что наведение порядка на прилегающих территориях является для нас важным", - цитирует пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Как отмечается в материале, на сегодняшний день почти 90% территории региона очищено от снега и наледи.

https://ria.ru/20230307/blagoustroystvo-1856429414.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев