https://ria.ru/20230327/dtp-1860975296.html

В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб

В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 27.03.2023

В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб

Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Воронеже, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:57

2023-03-27T15:57

2023-03-27T15:57

происшествия

авто

воронеж

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воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Воронеже, сообщило ГУМВД РФ по региону. Авария произошла около 13.40 в понедельник у дома №130а по Ленинскому проспекту. "Местный житель, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны улицы Остужева в сторону Димитрова, допустил столкновение с автомобилем Skoda под управлением 37-летнего водителя. Затем Hyundai по инерции допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", под управлением 29-летней женщины и припаркованным автомобилем Citroen", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, в результате аварии 46-летняя пассажирка "ВАЗ-2110" погибла на месте. Женщина, управлявшая "десяткой", а также пассажирка Skoda с двумя детьми были доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20230326/avariya-1860797224.html

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происшествия, авто, воронеж, россия, дтп, воронежская область