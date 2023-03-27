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В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 27.03.2023
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15:57 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/dtp-1860975296.html
В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб
В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 27.03.2023
В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Воронеже, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:57
2023-03-27T15:57
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Воронеже, сообщило ГУМВД РФ по региону. Авария произошла около 13.40 в понедельник у дома №130а по Ленинскому проспекту. "Местный житель, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны улицы Остужева в сторону Димитрова, допустил столкновение с автомобилем Skoda под управлением 37-летнего водителя. Затем Hyundai по инерции допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", под управлением 29-летней женщины и припаркованным автомобилем Citroen", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, в результате аварии 46-летняя пассажирка "ВАЗ-2110" погибла на месте. Женщина, управлявшая "десяткой", а также пассажирка Skoda с двумя детьми были доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230326/avariya-1860797224.html
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происшествия, авто, воронеж, россия, дтп, воронежская область
Происшествия, Авто, Воронеж, Россия, ДТП, Воронежская область
В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб

В Воронеже произошло ДТП с четырьмя автомобилями, один человек погиб, четверо пострадали

© Фото : Полиция Воронежской областиДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже
ДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Полиция Воронежской области
ДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Воронеже, сообщило ГУМВД РФ по региону.
Авария произошла около 13.40 в понедельник у дома №130а по Ленинскому проспекту.
"Местный житель, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны улицы Остужева в сторону Димитрова, допустил столкновение с автомобилем Skoda под управлением 37-летнего водителя. Затем Hyundai по инерции допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", под управлением 29-летней женщины и припаркованным автомобилем Citroen", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, в результате аварии 46-летняя пассажирка "ВАЗ-2110" погибла на месте. Женщина, управлявшая "десяткой", а также пассажирка Skoda с двумя детьми были доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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