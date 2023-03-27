https://ria.ru/20230327/dtp-1860975296.html
В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб
В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 27.03.2023
В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Воронеже, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:57
2023-03-27T15:57
2023-03-27T15:57
происшествия
авто
воронеж
россия
дтп
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860972795_0:59:1205:737_1920x0_80_0_0_125fe46344633e5ef7e277ff6e0b2336.jpg
ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Воронеже, сообщило ГУМВД РФ по региону. Авария произошла около 13.40 в понедельник у дома №130а по Ленинскому проспекту. "Местный житель, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны улицы Остужева в сторону Димитрова, допустил столкновение с автомобилем Skoda под управлением 37-летнего водителя. Затем Hyundai по инерции допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", под управлением 29-летней женщины и припаркованным автомобилем Citroen", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, в результате аварии 46-летняя пассажирка "ВАЗ-2110" погибла на месте. Женщина, управлявшая "десяткой", а также пассажирка Skoda с двумя детьми были доставлены в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230326/avariya-1860797224.html
воронеж
россия
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860972795_0:0:1173:880_1920x0_80_0_0_64454e8ad4924a7ba80b953735bc942f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, воронеж, россия, дтп, воронежская область
Происшествия, Авто, Воронеж, Россия, ДТП, Воронежская область
В Воронеже столкнулись четыре автомобиля, один человек погиб
В Воронеже произошло ДТП с четырьмя автомобилями, один человек погиб, четверо пострадали