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Воробьев: более 1,5 тысяч км дорог отремонтируют в 2023 году
Воробьев: более 1,5 тысяч км дорог отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023
Воробьев: более 1,5 тысяч км дорог отремонтируют в 2023 году
Свыше 1,5 тысячи километров автодорог будет отремонтировано в Московской области с наступлением теплой погоды, в том числе подъезды к СНТ, сообщила пресс-служба РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-27T17:25
2023-03-27T17:25
2023-03-28T10:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи километров автодорог будет отремонтировано в Московской области с наступлением теплой погоды, в том числе подъезды к СНТ, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами муниципалитетов обсудил подготовку дорожно-транспортного комплекса к весеннему периоду. "В конце апреля, когда установится сухая погода, мы приступим к масштабному ремонту и планируем привести в порядок свыше 1,5 тысяч километров дорог, включая региональную, муниципальную сеть и подъезды к СНТ. Но всё, что касается ямочного ремонта, должно происходить оперативно", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что этой зимой большой урон дорогам нанесла постоянно меняющаяся температуры, так с 1 января на дорогах региона выявили свыше 81 тысячи ям, устранено к этому моменту 85%. Завершить ямочный ремонт в Подмосковье планируют к 1 мая. Помимо этого, 1 апреля начинается месячник уборки, в рамках которого дорожным службам области предстоит очистить сеть региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 41 километра. Также в конце апреля дорожные службы региона приступят к работам по разметке автомобильных дорог, ещё в порядок будут приведены остановочные павильоны, которых на территории региона почти 20 тысяч.
https://ria.ru/20230327/proverki-1860886983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи километров автодорог будет отремонтировано в Московской области с наступлением теплой погоды, в том числе подъезды к СНТ, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
на еженедельном совещании с областным правительством и главами муниципалитетов обсудил подготовку дорожно-транспортного комплекса к весеннему периоду.
Цифровые проверки автовокзалов начали проводить в Подмосковье
"В конце апреля, когда установится сухая погода, мы приступим к масштабному ремонту и планируем привести в порядок свыше 1,5 тысяч километров дорог, включая региональную, муниципальную сеть и подъезды к СНТ. Но всё, что касается ямочного ремонта, должно происходить оперативно", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что этой зимой большой урон дорогам нанесла постоянно меняющаяся температуры, так с 1 января на дорогах региона выявили свыше 81 тысячи ям, устранено к этому моменту 85%. Завершить ямочный ремонт в Подмосковье планируют к 1 мая. Помимо этого, 1 апреля начинается месячник уборки, в рамках которого дорожным службам области предстоит очистить сеть региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 41 километра. Также в конце апреля дорожные службы региона приступят к работам по разметке автомобильных дорог, ещё в порядок будут приведены остановочные павильоны, которых на территории региона почти 20 тысяч.
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"В числе запланированных работ также ремонт мостовых сооружений, восстановление ограждений, дорожных знаков после зимы и автопарка автобусов. После зимнего сезона у автобусов изнашивается обшивка сидений, стирается напольное покрытие, от соприкосновения с реагентом у них ржавеет кузов – до середины апреля эти дефекты у почти 2 тысяч транспортных средств устранят", - добавили в пресс-службе.