https://ria.ru/20230327/dorogi-1861154148.html

Воробьев: более 1,5 тысяч км дорог отремонтируют в 2023 году

Воробьев: более 1,5 тысяч км дорог отремонтируют в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2023

Воробьев: более 1,5 тысяч км дорог отремонтируют в 2023 году

Свыше 1,5 тысячи километров автодорог будет отремонтировано в Московской области с наступлением теплой погоды, в том числе подъезды к СНТ, сообщила пресс-служба РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-27T17:25

2023-03-27T17:25

2023-03-28T10:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_1:0:1144:643_1920x0_80_0_0_3765369cc8cc790a785a1f7860744319.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи километров автодорог будет отремонтировано в Московской области с наступлением теплой погоды, в том числе подъезды к СНТ, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами муниципалитетов обсудил подготовку дорожно-транспортного комплекса к весеннему периоду. "В конце апреля, когда установится сухая погода, мы приступим к масштабному ремонту и планируем привести в порядок свыше 1,5 тысяч километров дорог, включая региональную, муниципальную сеть и подъезды к СНТ. Но всё, что касается ямочного ремонта, должно происходить оперативно", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что этой зимой большой урон дорогам нанесла постоянно меняющаяся температуры, так с 1 января на дорогах региона выявили свыше 81 тысячи ям, устранено к этому моменту 85%. Завершить ямочный ремонт в Подмосковье планируют к 1 мая. Помимо этого, 1 апреля начинается месячник уборки, в рамках которого дорожным службам области предстоит очистить сеть региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 41 километра. Также в конце апреля дорожные службы региона приступят к работам по разметке автомобильных дорог, ещё в порядок будут приведены остановочные павильоны, которых на территории региона почти 20 тысяч.

https://ria.ru/20230327/proverki-1860886983.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев