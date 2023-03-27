https://ria.ru/20230327/donetsk-1860872392.html
При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди
При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди - РИА Новости, 27.03.2023
При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди
В результате обстрела украинскими войсками Калининского района Донецка есть жертвы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:34
2023-03-27T11:34
2023-03-27T13:09
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками Калининского района Донецка есть жертвы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы. Данные уточняются", - написал он.В 11 утра украинские войска выпустили по Калининскому району четыре ракеты из РСЗО, сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
донецк
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донбасс, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о жертвах из-за удара ВСУ по Калининскому району