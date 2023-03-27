https://ria.ru/20230327/donetsk-1860872392.html

При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди

При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди - РИА Новости, 27.03.2023

При обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка погибли люди

В результате обстрела украинскими войсками Калининского района Донецка есть жертвы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:34

2023-03-27T11:34

2023-03-27T13:09

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донбасс

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками Калининского района Донецка есть жертвы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы. Данные уточняются", - написал он.В 11 утра украинские войска выпустили по Калининскому району четыре ракеты из РСЗО, сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

донецк

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донбасс, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)