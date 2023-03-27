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Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T00:25
2023-03-27T00:25
2023-03-27T02:58
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк. Сведения о жертвах среди гражданских лиц за этот промежуток времени не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230326/obstrel-1860795116.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Россия
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 65 боеприпасов