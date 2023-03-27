https://ria.ru/20230327/dnr-1860799861.html

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.03.2023

Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T00:25

2023-03-27T00:25

2023-03-27T02:58

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк. Сведения о жертвах среди гражданских лиц за этот промежуток времени не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 14 обстрелов.

https://ria.ru/20230326/obstrel-1860795116.html

донецкая народная республика

украина

горловка

россия

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происшествия, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия