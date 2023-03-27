https://ria.ru/20230327/dispanserizatsiya-1861021506.html
Первый блок диспансеризации в Подмосковье начал работу в больнице в Видном
Первый блок диспансеризации в Подмосковье начал работу в больнице в Видном - РИА Новости, 27.03.2023
Первый блок диспансеризации в Подмосковье начал работу в больнице в Видном
Новый блок диспансеризации начал работать в Московской области на территории Видновской больницы, в нем можно пройти всех врачей за два часа, сообщила... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:43
2023-03-27T17:43
2023-03-27T17:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
одинцово
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новый блок диспансеризации начал работать в Московской области на территории Видновской больницы, в нем можно пройти всех врачей за два часа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона."Чтобы как можно больше людей могли пройти диспансеризацию быстро и в максимально комфортных условиях, в Подмосковье построили новые блоки диспансеризации. Больше не надо идти в поликлинику - в одном здании за два часа можно пройти весь комплекс диагностики: флюорографию, маммографию, УЗИ-исследования, ЭКГ и другую диагностику", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Уточняется, что блок диспансеризации в Видном оснащен тяжелым оборудованием, в частности, маммографом и флюорографом, а также аппаратом ультразвуковой диагностики, энцефалографом и электрокардиографом. Пациент сможет получить консультацию врача-терапевта, акушера-гинеколога и врача медицинской профилактики, сдать биологический материал. При выявлении патологий его направят на более углубленную диагностику."Блок диспансеризации будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00. Предусмотрена возможность самостоятельной записи на удобные дату и время", - добавили в пресс-службе.Подчеркивается, что скоро еще два новых блока откроются в Домодедово и Одинцово.
https://realty.ria.ru/20230327/kapremont-1860943176.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , одинцово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Одинцово
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Новый блок диспансеризации начал работать в Московской области на территории Видновской больницы, в нем можно пройти всех врачей за два часа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Чтобы как можно больше людей могли пройти диспансеризацию быстро и в максимально комфортных условиях, в Подмосковье построили новые блоки диспансеризации. Больше не надо идти в поликлинику - в одном здании за два часа можно пройти весь комплекс диагностики: флюорографию, маммографию, УЗИ-исследования, ЭКГ и другую диагностику", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой
.
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Уточняется, что блок диспансеризации в Видном оснащен тяжелым оборудованием, в частности, маммографом и флюорографом, а также аппаратом ультразвуковой диагностики, энцефалографом и электрокардиографом. Пациент сможет получить консультацию врача-терапевта, акушера-гинеколога и врача медицинской профилактики, сдать биологический материал. При выявлении патологий его направят на более углубленную диагностику.
"Блок диспансеризации будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00. Предусмотрена возможность самостоятельной записи на удобные дату и время", - добавили в пресс-службе.
Подчеркивается, что скоро еще два новых блока откроются в Домодедово и Одинцово.