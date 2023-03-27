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В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов - РИА Новости, 27.03.2023
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13:10 27.03.2023 (обновлено: 13:53 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/diplomaty-1860918377.html
В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов
В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов - РИА Новости, 27.03.2023
В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов
Правительство Германии не подтверждает сообщения СМИ о высылке 30 российских дипломатов, такие меры не рассматриваются, сообщила в понедельник на брифинге... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:10
2023-03-27T13:53
германия
в мире
берлин (город)
россия
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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. Правительство Германии не подтверждает сообщения СМИ о высылке 30 российских дипломатов, такие меры не рассматриваются, сообщила в понедельник на брифинге кабмина страны представитель министерства иностранных дел Андреа Зассе.Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов."На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов", - сообщила Зассе. Она уточнила, что не подтверждает данные сообщения СМИ.
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германия, в мире, берлин (город), россия
Германия, В мире, Берлин (город), Россия
В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов

Представитель МИД ФРГ Зассе не подтвердила данные СМИ о высылке 30 российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. Правительство Германии не подтверждает сообщения СМИ о высылке 30 российских дипломатов, такие меры не рассматриваются, сообщила в понедельник на брифинге кабмина страны представитель министерства иностранных дел Андреа Зассе.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов.
"На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов", - сообщила Зассе. Она уточнила, что не подтверждает данные сообщения СМИ.
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