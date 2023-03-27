https://ria.ru/20230327/diplomaty-1860918377.html
В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов
В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов - РИА Новости, 27.03.2023
В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов
Правительство Германии не подтверждает сообщения СМИ о высылке 30 российских дипломатов, такие меры не рассматриваются, сообщила в понедельник на брифинге... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:10
2023-03-27T13:10
2023-03-27T13:53
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берлин (город)
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БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. Правительство Германии не подтверждает сообщения СМИ о высылке 30 российских дипломатов, такие меры не рассматриваются, сообщила в понедельник на брифинге кабмина страны представитель министерства иностранных дел Андреа Зассе.Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД Германии планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов."На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов", - сообщила Зассе. Она уточнила, что не подтверждает данные сообщения СМИ.
https://ria.ru/20230326/berbok-1860701857.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, берлин (город), россия
Германия, В мире, Берлин (город), Россия
В Германии опровергли сообщения о планах выслать российских дипломатов
Представитель МИД ФРГ Зассе не подтвердила данные СМИ о высылке 30 российских дипломатов