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Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве - РИА Новости, 27.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:07 27.03.2023
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Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве
Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве - РИА Новости, 27.03.2023
Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:07
2023-03-27T14:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть украшений, в том числе более тысячи праздничных елей, убрали еще в середине января, световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у горожан", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в новогодние праздники Москву украшали более четырех тысяч различных световых конструкций.
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общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПраздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве
Праздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Праздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть украшений, в том числе более тысячи праздничных елей, убрали еще в середине января, световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у горожан", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.
«
"Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно. Они основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в новогодние праздники Москву украшали более четырех тысяч различных световых конструкций.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоПетр БирюковМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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