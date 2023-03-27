https://ria.ru/20230327/demontazh-1860935312.html

Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве

Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве - РИА Новости, 27.03.2023

Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:07

2023-03-27T14:07

2023-03-27T14:07

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общество

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть украшений, в том числе более тысячи праздничных елей, убрали еще в середине января, световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у горожан", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что все украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в новогодние праздники Москву украшали более четырех тысяч различных световых конструкций.

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москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы