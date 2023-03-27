Специалисты приступили к демонтажу новогодних световых конструкций в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПраздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве
Праздничные новогодние украшения на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу оставшихся новогодних световых конструкций, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Часть украшений, в том числе более тысячи праздничных елей, убрали еще в середине января, световые тоннели, арки, шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у горожан", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что все украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.
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"Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно. Они основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в новогодние праздники Москву украшали более четырех тысяч различных световых конструкций.