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После покушения на начальника МВД в Мариуполе возбудили дело
После покушения на начальника МВД в Мариуполе возбудили дело - РИА Новости, 27.03.2023
После покушения на начальника МВД в Мариуполе возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по Донецкой Народной Республике, следователи изъяли... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:41
2023-03-27T18:41
2023-03-27T18:54
происшествия
мариуполь
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по Донецкой Народной Республике, следователи изъяли фрагменты взрывного устройства, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по ДНР."В Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа... расследуется уголовное дело, возбужденное по факту посягательства на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по Донецкой Народной Республике (ст. 317 УК РФ)... Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Изъяты фрагменты взрывного устройства, металлический фрагмент со следами копоти и механического воздействия, а также иные вещественные доказательства", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.По данным ведомства, утром 27 марта вблизи жилого дома по проспекту Строителей в Мариуполе было приведено в действие взрывное устройство, размещенное на земле под припаркованным служебным автомобилем со стороны водителя. Машина находилась в пользовании начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР. После взрыва автомобиль получил повреждения. Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает.По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся осмотры изъятых предметов, допрашиваются свидетели.
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Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
2023-03-27T18:41
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Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
После покушения на начальника МВД в Мариуполе возбудили дело
После покушения на начальника МВД Москвина в Мариуполе возбудили уголовное дело