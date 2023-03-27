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США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
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16:33 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html
США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев
США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023
США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев
США все увереннее идут к дефолту, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:33
2023-03-27T16:33
экономика
цены на нефть
россия
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США все увереннее идут к дефолту, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои. Модель бесконтрольной эмиссии, при которой любые экономические проблемы в буквальном смысле заливаются деньгами, не может работать вечно", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "При наличии внешнего долга более, чем в 31,5 триллиона долларов, США всё увереннее идут к дефолту. Падение уровня доверия к доллару, не подкрепленного реальными товарами, а также к системе раздутых спекулятивных операций на фондовом рынке приведут Штаты к мощному финансовому кризису", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230326/retsessiya-1860790283.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, николай патрушев
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Николай Патрушев
США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: США из-за внешнего долга все увереннее идут к дефолту

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США все увереннее идут к дефолту, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои. Модель бесконтрольной эмиссии, при которой любые экономические проблемы в буквальном смысле заливаются деньгами, не может работать вечно", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"При наличии внешнего долга более, чем в 31,5 триллиона долларов, США всё увереннее идут к дефолту. Падение уровня доверия к доллару, не подкрепленного реальными товарами, а также к системе раздутых спекулятивных операций на фондовом рынке приведут Штаты к мощному финансовому кризису", - подчеркнул он.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАНиколай Патрушев
 
 
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