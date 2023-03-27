https://ria.ru/20230327/defolt-1860993209.html

США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев

США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.03.2023

США все увереннее идут к дефолту, заявил Патрушев

США все увереннее идут к дефолту, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:33

2023-03-27T16:33

2023-03-27T16:33

экономика

цены на нефть

россия

сша

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США все увереннее идут к дефолту, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои. Модель бесконтрольной эмиссии, при которой любые экономические проблемы в буквальном смысле заливаются деньгами, не может работать вечно", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". "При наличии внешнего долга более, чем в 31,5 триллиона долларов, США всё увереннее идут к дефолту. Падение уровня доверия к доллару, не подкрепленного реальными товарами, а также к системе раздутых спекулятивных операций на фондовом рынке приведут Штаты к мощному финансовому кризису", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230326/retsessiya-1860790283.html

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2023

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экономика, цены на нефть, россия, сша, николай патрушев