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В Чебоксарах задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
В Чебоксарах задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины - РИА Новости, 27.03.2023
В Чебоксарах задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Мужчина, подозреваемый в убийстве пропавшей несколько дней назад жительницы Чебоксар, задержан и арестован, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:49
2023-03-27T13:49
2023-03-27T15:07
происшествия
чебоксары
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве пропавшей несколько дней назад жительницы Чебоксар, задержан и арестован, сообщается в Telegram-канале СК России. Сообщение о розыске 38-летней жительницы города Чебоксары, пропавшей вместе со своим автомобилем, поступило в органы внутренних дел 21 марта. Вечером 22 марта автомобиль со следами крови внутри салона был обнаружен недалеко от одного из гаражных кооперативов. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Благодаря работе следователей и следователей-криминалистов регионального СКР во взаимодействии с сотрудниками МВД по Чувашии тело погибшей удалось обнаружить 23 марта в яме недалеко от места совершения преступления. Анализ звонков, поступивших на сотовый телефон потерпевшей, круга ее контактов и видеозаписей с камер наружного наблюдения позволили установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшей", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером 20 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в машине потерпевшей, в ходе ссоры задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело погибшей в яму и накрыл сверху досками, затем избавился от вещей и одежды женщины и отогнал ее машину в безлюдное место. "Мужчина задержан. Под давлением собранных улик он дал признательные показания. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230327/muzyka-1860913893.html
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происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чебоксары, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чебоксарах задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
СК: в Чебоксарах задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости.
Мужчина, подозреваемый в убийстве пропавшей несколько дней назад жительницы Чебоксар, задержан и арестован, сообщается
в Telegram-канале СК России.
Сообщение о розыске 38-летней жительницы города Чебоксары, пропавшей вместе со своим автомобилем, поступило в органы внутренних дел 21 марта. Вечером 22 марта автомобиль со следами крови внутри салона был обнаружен недалеко от одного из гаражных кооперативов. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Благодаря работе следователей и следователей-криминалистов регионального СКР во взаимодействии с сотрудниками МВД по Чувашии тело погибшей удалось обнаружить 23 марта в яме недалеко от места совершения преступления. Анализ звонков, поступивших на сотовый телефон потерпевшей, круга ее контактов и видеозаписей с камер наружного наблюдения позволили установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшей", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, вечером 20 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в машине потерпевшей, в ходе ссоры задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело погибшей в яму и накрыл сверху досками, затем избавился от вещей и одежды женщины и отогнал ее машину в безлюдное место.
"Мужчина задержан. Под давлением собранных улик он дал признательные показания. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
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