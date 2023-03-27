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Минобрнауки предложило создать новый порядок распределения бюджетных мест
Минобрнауки предложило создать новый порядок распределения бюджетных мест - РИА Новости, 27.03.2023
Минобрнауки предложило создать новый порядок распределения бюджетных мест
Минобрнауки РФ предложило установить единый порядок определения объема бюджетных мест в вузах, сообщается на сайте министерства со ссылкой на разработанный им... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:00
2023-03-27T18:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило установить единый порядок определения объема бюджетных мест в вузах, сообщается на сайте министерства со ссылкой на разработанный им проект постановления. "Проектом постановления предлагается утвердить методику определения и установления общего объема бюджетных мест в вузах на обучение по образовательным программам высшего образования, а также по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Предлагаемая методика включает единые подходы к формированию субъектами Российской Федерации своих предложений", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект постановления учитывает изменения региональных рынков труда и потребность регионов в кадрах для конкретных отраслей экономики, а также предусматривает иные нормы, учитывающие специфику конкретного субъекта Российской Федерации. Добавляется, что проект определяет порядок согласования потребности в кадрах органами исполнительной власти регионов, на основании этой потребности будут устанавливаться объемы бюджетных мест. "Определение прогнозной потребности в подготовке кадров будет осуществляться в том числе на основе статистических данных, касающихся демографии и рынка труда, а также информации, представленной высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации. Кроме того, в рамках инициативы детализируется процесс согласования проекта общего объема контрольных цифр приема, сформированного на основании кадровой потребности, федеральными органами исполнительной власти и крупнейшими работодатели", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230125/stipendiya-1847270930.html
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Минобрнауки предложило создать новый порядок распределения бюджетных мест
Минобрнауки предложило установить единый порядок распределения бюджетных мест в вузах
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Минобрнауки РФ предложило установить единый порядок определения объема бюджетных мест в вузах, сообщается на сайте
министерства со ссылкой на разработанный им проект постановления.
"Проектом постановления предлагается утвердить методику определения и установления общего объема бюджетных мест в вузах на обучение по образовательным программам высшего образования, а также по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Предлагаемая методика включает единые подходы к формированию субъектами Российской Федерации своих предложений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект постановления учитывает изменения региональных рынков труда и потребность регионов в кадрах для конкретных отраслей экономики, а также предусматривает иные нормы, учитывающие специфику конкретного субъекта Российской Федерации.
Добавляется, что проект определяет порядок согласования потребности в кадрах органами исполнительной власти регионов, на основании этой потребности будут устанавливаться объемы бюджетных мест.
"Определение прогнозной потребности в подготовке кадров будет осуществляться в том числе на основе статистических данных, касающихся демографии и рынка труда, а также информации, представленной высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации. Кроме того, в рамках инициативы детализируется процесс согласования проекта общего объема контрольных цифр приема, сформированного на основании кадровой потребности, федеральными органами исполнительной власти и крупнейшими работодатели", - заключили в министерстве.
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