На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца
СК Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Польшей обнаружили тело беженца
© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские правоохранители обнаружили недалеко от границы с Польшей тело беженца, для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.
"На границе с Польшей в Берестовицком районе (Гродненская область) 26 марта белорусские правоохранители обнаружили тело беженца. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Следователем проведен осмотр с привлечением специалистов управления госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.
"У погибшего обнаружен рюкзак с личными вещами. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства случившегося будут установлены Берестовицким районным отделом Следственного комитета в ходе проверки", - отмечается в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов странами ЕС на белорусскую территорию.
По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС, общим количеством более 31 тысяч человек. В середине марта в ведомстве заявляли, что в этом году уже зафиксировали на тот момент попытки незаконного вытеснения в Белоруссию из соседних стран ЕС групп беженцев общим количеством более 4,5 тысячи человек, а также 10 смертей иностранцев.