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На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца - РИА Новости, 27.03.2023
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16:08 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/bezhentsy-1860980967.html
На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца
На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца - РИА Новости, 27.03.2023
На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские правоохранители обнаружили недалеко от границы с Польшей тело беженца, для установления причины смерти... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:08
2023-03-27T16:08
в мире
белоруссия
польша
гродненская область
следственный комитет россии (ск рф)
евросоюз
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские правоохранители обнаружили недалеко от границы с Польшей тело беженца, для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. "На границе с Польшей в Берестовицком районе (Гродненская область) 26 марта белорусские правоохранители обнаружили тело беженца. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Следователем проведен осмотр с привлечением специалистов управления госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области. "У погибшего обнаружен рюкзак с личными вещами. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства случившегося будут установлены Берестовицким районным отделом Следственного комитета в ходе проверки", - отмечается в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС, общим количеством более 31 тысяч человек. В середине марта в ведомстве заявляли, что в этом году уже зафиксировали на тот момент попытки незаконного вытеснения в Белоруссию из соседних стран ЕС групп беженцев общим количеством более 4,5 тысячи человек, а также 10 смертей иностранцев.
https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html
https://ria.ru/20230323/posol-1860101106.html
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в мире, белоруссия, польша, гродненская область, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Гродненская область, Следственный комитет России (СК РФ), Евросоюз
На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца

СК Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Польшей обнаружили тело беженца

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские правоохранители обнаружили недалеко от границы с Польшей тело беженца, для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.
"На границе с Польшей в Берестовицком районе (Гродненская область) 26 марта белорусские правоохранители обнаружили тело беженца. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
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Следователем проведен осмотр с привлечением специалистов управления госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.
"У погибшего обнаружен рюкзак с личными вещами. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства случившегося будут установлены Берестовицким районным отделом Следственного комитета в ходе проверки", - отмечается в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов странами ЕС на белорусскую территорию.
По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС, общим количеством более 31 тысяч человек. В середине марта в ведомстве заявляли, что в этом году уже зафиксировали на тот момент попытки незаконного вытеснения в Белоруссию из соседних стран ЕС групп беженцев общим количеством более 4,5 тысячи человек, а также 10 смертей иностранцев.
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В миреБелоруссияПольшаГродненская областьСледственный комитет России (СК РФ)Евросоюз
 
 
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