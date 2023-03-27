https://ria.ru/20230327/bezhentsy-1860980967.html

На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца

На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца - РИА Новости, 27.03.2023

На границе Белоруссии и Польши обнаружили тело беженца

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские правоохранители обнаружили недалеко от границы с Польшей тело беженца, для установления причины смерти... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:08

2023-03-27T16:08

2023-03-27T16:08

в мире

белоруссия

польша

гродненская область

следственный комитет россии (ск рф)

евросоюз

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские правоохранители обнаружили недалеко от границы с Польшей тело беженца, для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. "На границе с Польшей в Берестовицком районе (Гродненская область) 26 марта белорусские правоохранители обнаружили тело беженца. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Следователем проведен осмотр с привлечением специалистов управления госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области. "У погибшего обнаружен рюкзак с личными вещами. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства случившегося будут установлены Берестовицким районным отделом Следственного комитета в ходе проверки", - отмечается в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС, общим количеством более 31 тысяч человек. В середине марта в ведомстве заявляли, что в этом году уже зафиксировали на тот момент попытки незаконного вытеснения в Белоруссию из соседних стран ЕС групп беженцев общим количеством более 4,5 тысячи человек, а также 10 смертей иностранцев.

https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html

https://ria.ru/20230323/posol-1860101106.html

белоруссия

польша

гродненская область

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в мире, белоруссия, польша, гродненская область, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз