https://ria.ru/20230327/belorussiya-1860920930.html

В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств

В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств - РИА Новости, 27.03.2023

В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств

Киев не располагает доказательствами того, что белорусские вооруженные силы пересекали украинскую границу для участия в конфликте, но все равно считает Минск... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:18

2023-03-27T13:18

2023-03-27T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

киев

белоруссия

украина

александр лукашенко

давид арахамия

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855705095_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_ea035e825aee9fac8e385bb6f0542234.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев не располагает доказательствами того, что белорусские вооруженные силы пересекали украинскую границу для участия в конфликте, но все равно считает Минск "агрессором", заявил в понедельник член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия. "До сих пор у нас не было никаких доказательств... пересечения украинской границы каким-либо белорусским солдатом", - сказал он в эфире британского телеканала Sky News. По мнению депутата, из-за этого Белоруссия представляет для Украины "сложный вопрос", с одной стороны, это страны-соседи, и доказательства пересечения границы белорусскими ВС отсутствуют, а с другой – Киев все равно считает Минск таким же "агрессором", как и Москва, так как "российские войска используют" территорию Белоруссии "как платформу" для наступления, заявил он. Арахамия заявил, что на Украине тщательно следят за происходящим в Белоруссии и надеются, что власть в Белоруссии сменится, после чего Киев сможет установить с Минском "нормальные соседские" отношения. Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории республики только в одном случае: если оттуда будет агрессия против Белоруссии. Он также обратил внимание, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня, "это были преднамеренные действия украинской стороны". Лукашенко заявлял также, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.

https://ria.ru/20230327/nastuplenie-1860904719.html

https://ria.ru/20230326/plany-1860780088.html

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

киев

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, белоруссия, украина, александр лукашенко, давид арахамия, верховная рада украины, нато