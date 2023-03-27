Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/belorussiya-1860920930.html
В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств
В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств - РИА Новости, 27.03.2023
В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств
Киев не располагает доказательствами того, что белорусские вооруженные силы пересекали украинскую границу для участия в конфликте, но все равно считает Минск... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:18
2023-03-27T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
белоруссия
украина
александр лукашенко
давид арахамия
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855705095_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_ea035e825aee9fac8e385bb6f0542234.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев не располагает доказательствами того, что белорусские вооруженные силы пересекали украинскую границу для участия в конфликте, но все равно считает Минск "агрессором", заявил в понедельник член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия. "До сих пор у нас не было никаких доказательств... пересечения украинской границы каким-либо белорусским солдатом", - сказал он в эфире британского телеканала Sky News. По мнению депутата, из-за этого Белоруссия представляет для Украины "сложный вопрос", с одной стороны, это страны-соседи, и доказательства пересечения границы белорусскими ВС отсутствуют, а с другой – Киев все равно считает Минск таким же "агрессором", как и Москва, так как "российские войска используют" территорию Белоруссии "как платформу" для наступления, заявил он. Арахамия заявил, что на Украине тщательно следят за происходящим в Белоруссии и надеются, что власть в Белоруссии сменится, после чего Киев сможет установить с Минском "нормальные соседские" отношения. Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории республики только в одном случае: если оттуда будет агрессия против Белоруссии. Он также обратил внимание, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня, "это были преднамеренные действия украинской стороны". Лукашенко заявлял также, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.
https://ria.ru/20230327/nastuplenie-1860904719.html
https://ria.ru/20230326/plany-1860780088.html
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
киев
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855705095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dee25ae3344a48dbeccc62dac3194576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, белоруссия, украина, александр лукашенко, давид арахамия, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, НАТО
В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств

Арахамия: Киев считает Минск агрессором даже без доказательств участия в спецоперации

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев не располагает доказательствами того, что белорусские вооруженные силы пересекали украинскую границу для участия в конфликте, но все равно считает Минск "агрессором", заявил в понедельник член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия.
"До сих пор у нас не было никаких доказательств... пересечения украинской границы каким-либо белорусским солдатом", - сказал он в эфире британского телеканала Sky News.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине
Вчера, 12:37
По мнению депутата, из-за этого Белоруссия представляет для Украины "сложный вопрос", с одной стороны, это страны-соседи, и доказательства пересечения границы белорусскими ВС отсутствуют, а с другой – Киев все равно считает Минск таким же "агрессором", как и Москва, так как "российские войска используют" территорию Белоруссии "как платформу" для наступления, заявил он.
Арахамия заявил, что на Украине тщательно следят за происходящим в Белоруссии и надеются, что власть в Белоруссии сменится, после чего Киев сможет установить с Минском "нормальные соседские" отношения.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Франция раскритиковала планы размещения в Белоруссии ядерного оружия России
26 марта, 20:56
Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории республики только в одном случае: если оттуда будет агрессия против Белоруссии. Он также обратил внимание, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня, "это были преднамеренные действия украинской стороны". Лукашенко заявлял также, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.
Акция протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Украина доведет поляков до потери суверенитета
25 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала