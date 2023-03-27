https://ria.ru/20230327/banki-1861077636.html

В ФРГ правозащитники просят власти проверить банки на дискриминацию русских

В ФРГ правозащитники просят власти проверить банки на дискриминацию русских - РИА Новости, 27.03.2023

В ФРГ правозащитники просят власти проверить банки на дискриминацию русских

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) направила запрос в министерство юстиции и... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:00

2023-03-27T22:00

2023-03-27T22:00

в мире

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150554/27/1505542732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5aa8455d858fe8b5412923135d0a2be3.jpg

БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) направила запрос в министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки на предмет дискриминации клиентов по принципу происхождения из России. "Без объяснения причин различные банки Германии присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их клиентские счета", - пояснил экс-депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", президент правозащитной организации Ульрих Ойме, чьи слова приводятся в сообщении организации для прессы. По словам Ойме, не существует ни одного решения правительства ФРГ или Евросоюза о введении санкций против частных и юридических лиц на территории Германии в банковском секторе. "Поэтому мы можем предположить, что массовое прекращение обслуживания клиентов по принципу "русский" имеет за собой формулу теневой спецоперации, а банки находятся под давлением. Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека", - подчеркнул он. Правление VADAR в связи с возросшим количеством жалоб направило запрос в министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки. Также оно обратилось к депутатам бундестага с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от данных ведомств проверить наличие факта сговора, подверженности банковской системы давлению со стороны внешних сил, а также дать правовую оценку действиям банков с признаками дискриминации клиентов по национальной принадлежности. VADAR была создана в июне прошлого года группой политиков в Германии для предотвращения дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. Участники организации оказывают русскоязычному населению ФРГ, пострадавшему от русофобии, всеобъемлющую поддержку, в том числе юридическую.

https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html

https://ria.ru/20230326/germaniya-1860678038.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия