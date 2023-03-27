https://ria.ru/20230327/banki-1861077636.html
В ФРГ правозащитники просят власти проверить банки на дискриминацию русских
В ФРГ правозащитники просят власти проверить банки на дискриминацию русских - РИА Новости, 27.03.2023
В ФРГ правозащитники просят власти проверить банки на дискриминацию русских
Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) направила запрос в министерство юстиции и... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:00
2023-03-27T22:00
2023-03-27T22:00
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) направила запрос в министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки на предмет дискриминации клиентов по принципу происхождения из России. "Без объяснения причин различные банки Германии присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их клиентские счета", - пояснил экс-депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", президент правозащитной организации Ульрих Ойме, чьи слова приводятся в сообщении организации для прессы. По словам Ойме, не существует ни одного решения правительства ФРГ или Евросоюза о введении санкций против частных и юридических лиц на территории Германии в банковском секторе. "Поэтому мы можем предположить, что массовое прекращение обслуживания клиентов по принципу "русский" имеет за собой формулу теневой спецоперации, а банки находятся под давлением. Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека", - подчеркнул он. Правление VADAR в связи с возросшим количеством жалоб направило запрос в министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки. Также оно обратилось к депутатам бундестага с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от данных ведомств проверить наличие факта сговора, подверженности банковской системы давлению со стороны внешних сил, а также дать правовую оценку действиям банков с признаками дискриминации клиентов по национальной принадлежности. VADAR была создана в июне прошлого года группой политиков в Германии для предотвращения дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. Участники организации оказывают русскоязычному населению ФРГ, пострадавшему от русофобии, всеобъемлющую поддержку, в том числе юридическую.
https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html
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в мире, германия, россия
В ФРГ правозащитники просят власти проверить банки на дискриминацию русских
Глава VADAR Ойме попросил власти Германии проверить банки на дискриминацию русских
БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) направила запрос в министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки на предмет дискриминации клиентов по принципу происхождения из России.
"Без объяснения причин различные банки Германии
присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их клиентские счета", - пояснил экс-депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии", президент правозащитной организации Ульрих Ойме, чьи слова приводятся в сообщении организации для прессы.
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По словам Ойме, не существует ни одного решения правительства ФРГ или Евросоюза о введении санкций против частных и юридических лиц на территории Германии в банковском секторе.
"Поэтому мы можем предположить, что массовое прекращение обслуживания клиентов по принципу "русский" имеет за собой формулу теневой спецоперации, а банки находятся под давлением. Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий базовые права человека", - подчеркнул он.
Правление VADAR в связи с возросшим количеством жалоб направило запрос в министерство юстиции и МВД с требованием проверить банки. Также оно обратилось к депутатам бундестага с просьбой в кратчайшие сроки потребовать от данных ведомств проверить наличие факта сговора, подверженности банковской системы давлению со стороны внешних сил, а также дать правовую оценку действиям банков с признаками дискриминации клиентов по национальной принадлежности.
VADAR была создана в июне прошлого года группой политиков в Германии для предотвращения дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии. Участники организации оказывают русскоязычному населению ФРГ, пострадавшему от русофобии, всеобъемлющую поддержку, в том числе юридическую.
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