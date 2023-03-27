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Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank
Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank - РИА Новости, 27.03.2023
Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank
Все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank перейдут к First-Citizens Bank, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов США. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:17
2023-03-27T10:17
2023-03-27T11:17
экономика
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калифорния
silicon valley bank
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank перейдут к First-Citizens Bank, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов США. "FDIC заключила соглашение о покупке и принятии всех депозитов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank, National Association банком First-Citizens Bank & Trust Company", — говорится в пресс-релизе. Silicon Valley Bridge Bank, о котором идет речь, был создан регулятором для получения активов обанкротившегося SVB. С сегодняшнего дня 17 его филиалов должны открыться как подразделения First-Citizens Bank & Trust Company. FDIC и First-Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам Silicon Valley Bank. Предполагается, что это минимизирует проблемы с клиентами-заемщиками. По данным корпорации, на 10 марта Silicon Valley Bridge Bank владел активами примерно на 167 миллиардов долларов, а объем депозитов оценивался в 119 миллиардов. Silicon Valley Bank закрылся 10 марта — это стало крупнейшим банковским крахом в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. Причем SVB оказался не единственным — власти закрыли также нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.В течение нескольких дней после краха SVB американские вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов, в основном в маленьких банках. Чиновники заверяют, что банковская система США остается в безопасности, но эксперты подсчитали, что правительству потребуется не менее двух миллиардов долларов на ее стабилизацию.
https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, калифорния, silicon valley bank, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Калифорния, Silicon Valley Bank, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank
FDIC сообщила, что депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank перейдут к First-Citizens Bank, сообщила
Федеральная корпорация страхования вкладов США.
"FDIC заключила соглашение о покупке и принятии всех депозитов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank, National Association банком First-Citizens Bank & Trust Company", — говорится в пресс-релизе.
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Silicon Valley Bridge Bank, о котором идет речь, был создан регулятором для получения активов обанкротившегося SVB
. С сегодняшнего дня 17 его филиалов должны открыться как подразделения First-Citizens Bank & Trust Company.
FDIC и First-Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам Silicon Valley Bank. Предполагается, что это минимизирует проблемы с клиентами-заемщиками.
По данным корпорации, на 10 марта Silicon Valley Bridge Bank владел активами примерно на 167 миллиардов долларов, а объем депозитов оценивался в 119 миллиардов.
Silicon Valley Bank закрылся 10 марта — это стало крупнейшим банковским крахом в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. Причем SVB оказался не единственным — власти закрыли также нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.
В течение нескольких дней после краха SVB американские вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов, в основном в маленьких банках. Чиновники заверяют, что банковская система США остается в безопасности, но эксперты подсчитали, что правительству потребуется не менее двух миллиардов долларов на ее стабилизацию.
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