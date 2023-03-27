Рейтинг@Mail.ru
Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 27.03.2023 (обновлено: 11:17 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/bank-1860846571.html
Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank
Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank - РИА Новости, 27.03.2023
Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank
Все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank перейдут к First-Citizens Bank, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов США. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:17
2023-03-27T11:17
экономика
сша
калифорния
silicon valley bank
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857381586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_558f6612337bc0749d7f765eac478779.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank перейдут к First-Citizens Bank, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов США. "FDIC заключила соглашение о покупке и принятии всех депозитов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank, National Association банком First-Citizens Bank &amp; Trust Company", — говорится в пресс-релизе. Silicon Valley Bridge Bank, о котором идет речь, был создан регулятором для получения активов обанкротившегося SVB. С сегодняшнего дня 17 его филиалов должны открыться как подразделения First-Citizens Bank &amp; Trust Company. FDIC и First-Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам Silicon Valley Bank. Предполагается, что это минимизирует проблемы с клиентами-заемщиками. По данным корпорации, на 10 марта Silicon Valley Bridge Bank владел активами примерно на 167 миллиардов долларов, а объем депозитов оценивался в 119 миллиардов. Silicon Valley Bank закрылся 10 марта — это стало крупнейшим банковским крахом в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. Причем SVB оказался не единственным — власти закрыли также нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.В течение нескольких дней после краха SVB американские вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов, в основном в маленьких банках. Чиновники заверяют, что банковская система США остается в безопасности, но эксперты подсчитали, что правительству потребуется не менее двух миллиардов долларов на ее стабилизацию.
https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html
https://ria.ru/20230318/bayden-1858741202.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857381586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f96cbec0722b190dacf15a434f8183e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, калифорния, silicon valley bank, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Калифорния, Silicon Valley Bank, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank

FDIC сообщила, что депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank перейдут к First-Citizens Bank, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов США.
"FDIC заключила соглашение о покупке и принятии всех депозитов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank, National Association банком First-Citizens Bank & Trust Company", — говорится в пресс-релизе.
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Экс-министр сообщил Западу плохие новости о "больных" банках
24 марта, 13:14
Silicon Valley Bridge Bank, о котором идет речь, был создан регулятором для получения активов обанкротившегося SVB. С сегодняшнего дня 17 его филиалов должны открыться как подразделения First-Citizens Bank & Trust Company.
FDIC и First-Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам Silicon Valley Bank. Предполагается, что это минимизирует проблемы с клиентами-заемщиками.
По данным корпорации, на 10 марта Silicon Valley Bridge Bank владел активами примерно на 167 миллиардов долларов, а объем депозитов оценивался в 119 миллиардов.
Silicon Valley Bank закрылся 10 марта — это стало крупнейшим банковским крахом в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. Причем SVB оказался не единственным — власти закрыли также нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.
В течение нескольких дней после краха SVB американские вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов, в основном в маленьких банках. Чиновники заверяют, что банковская система США остается в безопасности, но эксперты подсчитали, что правительству потребуется не менее двух миллиардов долларов на ее стабилизацию.
Полиция возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Байден посчитал, что банкам в США больше ничего не грозит
18 марта, 02:43
 
ЭкономикаСШАКалифорнияSilicon Valley BankФедеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала