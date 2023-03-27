https://ria.ru/20230327/bank-1860846571.html

Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank

Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank - РИА Новости, 27.03.2023

Депозиты и кредиты обанкротившегося SVB переходят к First-Citizens Bank

Все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank перейдут к First-Citizens Bank, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов США. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:17

2023-03-27T10:17

2023-03-27T11:17

экономика

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федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank перейдут к First-Citizens Bank, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов США. "FDIC заключила соглашение о покупке и принятии всех депозитов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank, National Association банком First-Citizens Bank & Trust Company", — говорится в пресс-релизе. Silicon Valley Bridge Bank, о котором идет речь, был создан регулятором для получения активов обанкротившегося SVB. С сегодняшнего дня 17 его филиалов должны открыться как подразделения First-Citizens Bank & Trust Company. FDIC и First-Citizens Bank разделят потенциальные убытки и возмещения по кредитам Silicon Valley Bank. Предполагается, что это минимизирует проблемы с клиентами-заемщиками. По данным корпорации, на 10 марта Silicon Valley Bridge Bank владел активами примерно на 167 миллиардов долларов, а объем депозитов оценивался в 119 миллиардов. Silicon Valley Bank закрылся 10 марта — это стало крупнейшим банковским крахом в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. Причем SVB оказался не единственным — власти закрыли также нью-йоркский Signature Bank и крипто-ориентированный банк Silvergate.В течение нескольких дней после краха SVB американские вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов, в основном в маленьких банках. Чиновники заверяют, что банковская система США остается в безопасности, но эксперты подсчитали, что правительству потребуется не менее двух миллиардов долларов на ее стабилизацию.

https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

экономика, сша, калифорния, silicon valley bank, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank