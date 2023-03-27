https://ria.ru/20230327/aviatsiya-1860870588.html

В России решают проблему с выдачей свидетельств пилотам и бортпроводникам

В России решают проблему с выдачей свидетельств пилотам и бортпроводникам - РИА Новости, 27.03.2023

В России решают проблему с выдачей свидетельств пилотам и бортпроводникам

Росавиация и Минтранс РФ проводят мероприятия для решения проблемы с выдачей свидетельств сотрудникам авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:10

2023-03-27T21:10

2023-03-27T21:10

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авиакомпании

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росавиация и Минтранс РФ проводят мероприятия для решения проблемы с выдачей свидетельств сотрудникам авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств. "Вопрос находится на особом контроле Росавиации. В настоящее время Росавиацией совместно с Минтрансом России проводятся мероприятия для оперативного решения сложившейся ситуации", - сообщили РИА Новости в Росавиации. В Минтрансе в свою очередь сообщили агентству, что после проработки Росавиацией с правительством возможности переноса срока перехода на реестровую (электронную) модель выдачи свидетельств на 1 марта будущего года министерством оперативно подготовлен проект изменений в соответствующее постановление правительства. "При этом прежний срок вступления в силу положений, касающихся взаимодействия заявителя и органа по выдаче свидетельств посредством портала госуслуг, будет сохранен. После проведения экспертизы проекта Минюстом России он будет незамедлительно направлен на утверждение в правительство", - также говорится в сообщении.Издание РБК ранее в понедельник сообщило, что пилоты, бортпроводники и специалисты по обслуживанию самолётов столкнулись с невозможностью получить новые квалификационные свидетельства через портал "Госуслуги". До 1 марта Росавиация выдавала свидетельства авиаперсонала в бумажном виде, но теперь ведомство обязано делать это в форме электронного документа через портал госуслуг. И, по данным РБК, в назначенный срок схема выдачи документа не заработала.

https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, авиакомпании, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство транспорта рф (минтранс россии)