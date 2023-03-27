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В России решают проблему с выдачей свидетельств пилотам и бортпроводникам - РИА Новости, 27.03.2023
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Туризм
 
21:10 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/aviatsiya-1860870588.html
В России решают проблему с выдачей свидетельств пилотам и бортпроводникам
В России решают проблему с выдачей свидетельств пилотам и бортпроводникам - РИА Новости, 27.03.2023
В России решают проблему с выдачей свидетельств пилотам и бортпроводникам
Росавиация и Минтранс РФ проводят мероприятия для решения проблемы с выдачей свидетельств сотрудникам авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:10
2023-03-27T21:10
туризм
новости - туризм
туризм
авиакомпании
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росавиация и Минтранс РФ проводят мероприятия для решения проблемы с выдачей свидетельств сотрудникам авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств. "Вопрос находится на особом контроле Росавиации. В настоящее время Росавиацией совместно с Минтрансом России проводятся мероприятия для оперативного решения сложившейся ситуации", - сообщили РИА Новости в Росавиации. В Минтрансе в свою очередь сообщили агентству, что после проработки Росавиацией с правительством возможности переноса срока перехода на реестровую (электронную) модель выдачи свидетельств на 1 марта будущего года министерством оперативно подготовлен проект изменений в соответствующее постановление правительства. "При этом прежний срок вступления в силу положений, касающихся взаимодействия заявителя и органа по выдаче свидетельств посредством портала госуслуг, будет сохранен. После проведения экспертизы проекта Минюстом России он будет незамедлительно направлен на утверждение в правительство", - также говорится в сообщении.Издание РБК ранее в понедельник сообщило, что пилоты, бортпроводники и специалисты по обслуживанию самолётов столкнулись с невозможностью получить новые квалификационные свидетельства через портал "Госуслуги". До 1 марта Росавиация выдавала свидетельства авиаперсонала в бумажном виде, но теперь ведомство обязано делать это в форме электронного документа через портал госуслуг. И, по данным РБК, в назначенный срок схема выдачи документа не заработала.
https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html
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новости - туризм, туризм, авиакомпании, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство транспорта рф (минтранс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, авиакомпании, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В России решают проблему с выдачей свидетельств пилотам и бортпроводникам

Росавиация и Минтранс России решают проблему выдачи свидетельств пилотам и бортпроводникам

© Depositphotos.com / CarlosphotosПилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Depositphotos.com / Carlosphotos
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Росавиация и Минтранс РФ проводят мероприятия для решения проблемы с выдачей свидетельств сотрудникам авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств.
"Вопрос находится на особом контроле Росавиации. В настоящее время Росавиацией совместно с Минтрансом России проводятся мероприятия для оперативного решения сложившейся ситуации", - сообщили РИА Новости в Росавиации.
В Минтрансе в свою очередь сообщили агентству, что после проработки Росавиацией с правительством возможности переноса срока перехода на реестровую (электронную) модель выдачи свидетельств на 1 марта будущего года министерством оперативно подготовлен проект изменений в соответствующее постановление правительства.
"При этом прежний срок вступления в силу положений, касающихся взаимодействия заявителя и органа по выдаче свидетельств посредством портала госуслуг, будет сохранен. После проведения экспертизы проекта Минюстом России он будет незамедлительно направлен на утверждение в правительство", - также говорится в сообщении.
Издание РБК ранее в понедельник сообщило, что пилоты, бортпроводники и специалисты по обслуживанию самолётов столкнулись с невозможностью получить новые квалификационные свидетельства через портал "Госуслуги". До 1 марта Росавиация выдавала свидетельства авиаперсонала в бумажном виде, но теперь ведомство обязано делать это в форме электронного документа через портал госуслуг. И, по данным РБК, в назначенный срок схема выдачи документа не заработала.
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