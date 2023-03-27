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ВСУ в Артемовске заняли жилые многоэтажки под оборону, рассказал очевидец - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 27.03.2023 (обновлено: 19:03 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1861035907.html
ВСУ в Артемовске заняли жилые многоэтажки под оборону, рассказал очевидец
ВСУ в Артемовске заняли жилые многоэтажки под оборону, рассказал очевидец - РИА Новости, 27.03.2023
ВСУ в Артемовске заняли жилые многоэтажки под оборону, рассказал очевидец
Украинские войска заняли под оборону девятиэтажные дома в западной части Артемовска, сообщил РИА Новости житель города, которого ВСУ выгнали из квартиры. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:30
2023-03-27T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 мар — РИА Новости. Украинские войска заняли под оборону девятиэтажные дома в западной части Артемовска, сообщил РИА Новости житель города, которого ВСУ выгнали из квартиры. "Из нашей девятиэтажки... Нам прямым текстом сказали: вот вам сутки, после этого заселяемся мы. Кто не выехал — мы не виноваты", — рассказал собеседник агентства. Его слова подтвердил боец группы "Вагнер", отметив, что противник превратил улицы в южной части города, состоящей из частной застройки, в укрепленные позиции."Из гражданских домов делали укрепления, но как мы сюда зашли — зачистили (этот район. — Прим. ред.). Внутри дома сделаны подкопы, вот оборудованная огневая точка", — добавил он.В понедельник днем бывший командир роты батальона "Айдар"* Евгений Дикий признал, что Артемовск практически окружен российскими войсками. В свою очередь, военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия оказалась в критической ситуации. По его словам, киевские власти начали переброску в город элитных подразделений, что говорит о плачевном состоянии ВСУ на этом направлении.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За него уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860958384.html
https://ria.ru/20230327/drony-1860887389.html
артемовск
киев
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
горловка
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в мире, артемовск, киев, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, горловка, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Горловка, Андрей Марочко
ВСУ в Артемовске заняли жилые многоэтажки под оборону, рассказал очевидец

Украинские войска заняли под оборону жилые девятиэтажки в западной части Артемовска

© AP Photo / LibkosДым в Артемовске
Дым в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Артемовске
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АРТЕМОВСК (ДНР), 27 мар — РИА Новости. Украинские войска заняли под оборону девятиэтажные дома в западной части Артемовска, сообщил РИА Новости житель города, которого ВСУ выгнали из квартиры.
"Из нашей девятиэтажки... Нам прямым текстом сказали: вот вам сутки, после этого заселяемся мы. Кто не выехал — мы не виноваты", — рассказал собеседник агентства.
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Его слова подтвердил боец группы "Вагнер", отметив, что противник превратил улицы в южной части города, состоящей из частной застройки, в укрепленные позиции.
"Из гражданских домов делали укрепления, но как мы сюда зашли — зачистили (этот район. — Прим. ред.). Внутри дома сделаны подкопы, вот оборудованная огневая точка", — добавил он.
В понедельник днем бывший командир роты батальона "Айдар"* Евгений Дикий признал, что Артемовск практически окружен российскими войсками. В свою очередь, военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия оказалась в критической ситуации. По его словам, киевские власти начали переброску в город элитных подразделений, что говорит о плачевном состоянии ВСУ на этом направлении.
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Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За него уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
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Инфографика
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГорловкаАндрей Марочко
 
 
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