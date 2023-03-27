https://ria.ru/20230327/armiya-1860972026.html
Шведская армия запретила использовать TikTok на служебных устройствах
Шведская армия запретила использовать TikTok на служебных устройствах - РИА Новости, 27.03.2023
Шведская армия запретила использовать TikTok на служебных устройствах
Руководство вооруженных сил Швеции запретило своим сотрудникам использовать приложение TikTok на служебных телефонах и планшетах, сообщает агентство Франс Пресс РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:51
2023-03-27T15:51
2023-03-27T15:51
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ЦЮРИХ, 27 мар - РИА Новости. Руководство вооруженных сил Швеции запретило своим сотрудникам использовать приложение TikTok на служебных телефонах и планшетах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности, поэтому мы не хотим, чтобы TikTok был на нашем рабочем оборудовании", - приводит агентство слова пресс-секретаря ВС Швеции Гуны Грауфельдт. Сообщается, что такое решение было принято на основании "появившейся из открытых источников информации о том, как приложение обрабатывает информацию пользователей, и действиях компании-владельца ByteDance". На прошлой неделе министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. До этого стало известно, что Минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах. Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.
https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html
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в мире, технологии, швеция, норвегия, дания, еврокомиссия, европарламент
В мире, Технологии, Швеция, Норвегия, Дания, Еврокомиссия, Европарламент
Шведская армия запретила использовать TikTok на служебных устройствах
Франс Пресс: шведская армия запретила использовать TikTok на служебных устройствах
ЦЮРИХ, 27 мар - РИА Новости.
Руководство вооруженных сил Швеции запретило своим сотрудникам использовать приложение TikTok на служебных телефонах и планшетах, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности, поэтому мы не хотим, чтобы TikTok был на нашем рабочем оборудовании", - приводит агентство слова пресс-секретаря ВС Швеции Гуны Грауфельдт.
Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok
Сообщается, что такое решение было принято на основании "появившейся из открытых источников информации о том, как приложение обрабатывает информацию пользователей, и действиях компании-владельца ByteDance".
На прошлой неделе министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. До этого стало известно, что Минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах.
Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.
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