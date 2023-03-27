https://ria.ru/20230327/armiya-1860972026.html

Шведская армия запретила использовать TikTok на служебных устройствах

Шведская армия запретила использовать TikTok на служебных устройствах - РИА Новости, 27.03.2023

Шведская армия запретила использовать TikTok на служебных устройствах

Руководство вооруженных сил Швеции запретило своим сотрудникам использовать приложение TikTok на служебных телефонах и планшетах, сообщает агентство Франс Пресс РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:51

2023-03-27T15:51

2023-03-27T15:51

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ЦЮРИХ, 27 мар - РИА Новости. Руководство вооруженных сил Швеции запретило своим сотрудникам использовать приложение TikTok на служебных телефонах и планшетах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности, поэтому мы не хотим, чтобы TikTok был на нашем рабочем оборудовании", - приводит агентство слова пресс-секретаря ВС Швеции Гуны Грауфельдт. Сообщается, что такое решение было принято на основании "появившейся из открытых источников информации о том, как приложение обрабатывает информацию пользователей, и действиях компании-владельца ByteDance". На прошлой неделе министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии рекомендовало чиновникам отказаться от установки TikTok и Telegram на служебных устройствах в целях безопасности. До этого стало известно, что Минобороны Дании запретило сотрудникам министерства использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах и других устройствах. Ранее британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах. Аналогичный запрет на использование TikTok на служебных мобильных телефонах госслужащих был принят в Великобритании, Новой Зеландии и в ряде американских штатов. Решение о приостановке использования TikTok на корпоративных устройствах "из соображений безопасности" также приняли Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС.

https://ria.ru/20230326/tiktok-1860762429.html

https://ria.ru/20230310/zapret-1857149478.html

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в мире, технологии, швеция, норвегия, дания, еврокомиссия, европарламент