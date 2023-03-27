https://ria.ru/20230327/arktika-1860955214.html

Архангельская область лидирует по числу инвестпроектов в Арктике

Архангельская область лидирует по числу инвестпроектов в Арктике - РИА Новости, 27.03.2023

Архангельская область лидирует по числу инвестпроектов в Арктике

Резиденты Арктической зоны РФ реализовали в Архангельской области уже 57 инвестиционных проектов, что выводит регион в лидеры среди регионов АЗРФ по этому... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:03

2023-03-27T15:03

2023-03-27T15:03

архангельская область

экономика

архангельская область

арктика

архангельск

александр цыбульский

корпорация развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577315716_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a2a600c86dc0f9551b94d5bb26abd02.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мар – РИА Новости. Резиденты Арктической зоны РФ реализовали в Архангельской области уже 57 инвестиционных проектов, что выводит регион в лидеры среди регионов АЗРФ по этому показателю, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. "Из первой сотни реализованных в АЗРФ инвестиционных проектов больше половины – 57 – это проекты компаний нашего региона. Десять миллиардов рублей – общий объем средств, которые инвесторы направили на свои проекты, из них 6,3 миллиарда инвестировано в экономику Архангельской области", - написал Цыбульский. Он отметил, что регион занимает лидирующие позиции и по созданию новых рабочих мест в Арктической зоне – 1380. Это больше половины от общего числа. Меры господдержки предпринимательства в Российской Арктике были утверждены в июле 2020 года. Итоги работы за 2,5 года представила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики: всего в АЗРФ на данный момент зарегистрировано 580 резидентов с проектами на 802 миллиарда рублей, которые позволят трудоустроить 23 тысячи человек. Как отметили в пресс-службе правительства Архангельской области, в настоящий момент самыми капиталоемкими отраслями, в которых работают арктические резиденты, являются логистика и транспорт. Одним из крупнейших и наиболее перспективных стал инвестпроект по наращиванию объемов грузоперевозок по Северному морскому пути, который реализует транспортно-логистическая компания "Северный проект". Она специализируется на арктических грузоперевозках и сопутствующих услугах. "В статусе резидента АЗРФ предприятие приобрело шесть судов с припиской к морском порту Архангельск, что позволит "Северному проекту" увеличить объемы перевозимых грузов на 700 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект уже составил 2,2 миллиарда рублей. На следующем этапе компания планирует создать предприятие по строительству и ремонту судов", - отметили в пресс-службе регионального правительства. Еще один крупный транспортный проект реализовала компания "Эко Шиппинг", также базирующаяся в порту Архангельск. Главное направление ее работы – комплексная морская логистика. Инвестор располагает собственным многофункциональным флотом, позволяющим перевозить грузы разных типов. География перевозок охватывает все ключевые порты Северного морского пути и районов Крайнего Севера от Карских ворот до Чукотского моря, а также бассейны Балтийского, Северного и Средиземного морей. Инвестпроект "Эко Шиппинг" направлен на расширение флота. На сегодняшний день компания вложила 1,4 миллиарда рублей в покупку и модернизацию трех грузовых судов высокого ледового класса, одно из которых приобретено на средства льготного кредита. Благодаря этому флот компании вырос до 11 единиц, не считая вспомогательных судов с буксирно-баржевым составом. Статусом резидента АЗРФ также обладает Архангельский речной порт, который за два года обустроил новые причалы, большую складскую площадь и сформировал грузовой терминал – третий по счету в порту. Объем инвестиций, привлеченных для реализации проекта, превысил 210 миллионов рублей. Кроме того, освоение нефтегазовых месторождений Ямала и реализация других федеральных проектов существенно увеличили грузопоток через Архангельский речной порт. За минувшую навигацию через него прошло 3300 вагонов с различными грузами со всей страны. У причалов нового терминала было обработано 47 крупнотоннажных судов, отправлено 150 тысяч тонн генерального груза. В этом году в порту ожидают дальнейшего роста грузооборота. Для оперативной обработки грузов предприятие приобрело кран грузоподъемностью 500 тонн.

https://ria.ru/20230325/mazurov-1859127177.html

https://ria.ru/20230323/arktika-1860134311.html

https://ria.ru/20230318/arkhangelsk-1858293742.html

архангельская область

арктика

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, архангельская область, арктика, архангельск, александр цыбульский, корпорация развития