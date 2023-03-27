Противники судебной реформы вновь вышли на акцию протеста в Тель-Авиве
Тысячи протестующих против судебной реформы вновь вышли на митинг в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар — РИА Новости. Тысячи протестующих митингуют в центре Тель-Авива против судебной реформы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Демонстранты размахивают флагами и выкрикивают лозунги, несмотря на планы премьера Биньямина Нетаньяху приостановить принятие закона до лета. У центра Азриэлли сосредоточены крупные силы полиции, расставлены заграждения. Протестующие в очередной раз пытаются перекрыть трассу Аялон.
Как сообщила ранее в понедельник КАН, глава правительства Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить проведение судебной реформы до летней сессии парламента.
По данным телерадиокомпании, взамен Нетаньяху согласился одобрить формирование гражданской национальной гвардии на предстоящем заседании кабинета министров. Ее создания добивается Бен-Гвир.
С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста в связи с предложенной правительством судебной реформой, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей.
По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч протестующих.
Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.
Сейчас в Израиле действует судебная система, сформировавшаяся еще в момент создания государства в 1948 году. Поскольку в стране нет конституции и конституционного суда, роль органа конституционного надзора играет Верховный суд. Он может контролировать решения правительства и при необходимости их отменять.
Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.