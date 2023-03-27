https://ria.ru/20230327/abkhaziya-1860919278.html
Власти Абхазии рассказали, сколько туристов ожидают в мае
Власти Абхазии рассказали, сколько туристов ожидают в мае - РИА Новости, 27.03.2023
Власти Абхазии рассказали, сколько туристов ожидают в мае
Бронирование туров в Абхазию на май сейчас на 30 процентов выше, чем годом ранее, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:54
2023-03-27T19:54
2023-03-27T19:54
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СУХУМ, 27 мар — РИА Новости. Бронирование туров в Абхазию на май сейчас на 30 процентов выше, чем годом ранее, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. Ближе к последнему месяцу весны интерес к поездкам еще больше вырастет, прогнозирует чиновник. "Что касается июня, то там увеличение спроса — больше 50 процентов", — отметил он. Хишба рассказал, что власти ожидают "сверхуспешного сезона на уровне 2021 года, если этому не помешают внешние факторы". Тогда Абхазию посетили 1,5 миллиона гостей. По оценкам минтуризма республики, в 2022 году там отдохнули 1,15 миллиона путешественников. Их них 55 процентов не ночевали, а приезжали на однодневные экскурсии.
https://ria.ru/20230317/abkhaziya-1858420246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, туристы
Власти Абхазии рассказали, сколько туристов ожидают в мае
В Абхазии рассказали, что число бронирований туров на май на треть больше, чем год назад
СУХУМ, 27 мар — РИА Новости. Бронирование туров в Абхазию на май сейчас на 30 процентов выше, чем годом ранее, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба.
Ближе к последнему месяцу весны интерес к поездкам еще больше вырастет, прогнозирует чиновник. "Что касается июня, то там увеличение спроса — больше 50 процентов", — отметил он.
Хишба рассказал, что власти ожидают "сверхуспешного сезона на уровне 2021 года, если этому не помешают внешние факторы". Тогда Абхазию посетили 1,5 миллиона гостей.
По оценкам минтуризма республики, в 2022 году там отдохнули 1,15 миллиона путешественников. Их них 55 процентов не ночевали, а приезжали на однодневные экскурсии.
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