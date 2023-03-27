https://ria.ru/20230327/abkhaziya-1860919278.html

Власти Абхазии рассказали, сколько туристов ожидают в мае

Власти Абхазии рассказали, сколько туристов ожидают в мае - РИА Новости, 27.03.2023

Власти Абхазии рассказали, сколько туристов ожидают в мае

Бронирование туров в Абхазию на май сейчас на 30 процентов выше, чем годом ранее, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:54

2023-03-27T19:54

2023-03-27T19:54

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СУХУМ, 27 мар — РИА Новости. Бронирование туров в Абхазию на май сейчас на 30 процентов выше, чем годом ранее, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. Ближе к последнему месяцу весны интерес к поездкам еще больше вырастет, прогнозирует чиновник. "Что касается июня, то там увеличение спроса — больше 50 процентов", — отметил он. Хишба рассказал, что власти ожидают "сверхуспешного сезона на уровне 2021 года, если этому не помешают внешние факторы". Тогда Абхазию посетили 1,5 миллиона гостей. По оценкам минтуризма республики, в 2022 году там отдохнули 1,15 миллиона путешественников. Их них 55 процентов не ночевали, а приезжали на однодневные экскурсии.

https://ria.ru/20230317/abkhaziya-1858420246.html

абхазия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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