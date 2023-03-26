https://ria.ru/20230326/zasedanie-1860724052.html
Мишустин 27 марта проведет заседание Совета министров Союзного государства
Мишустин 27 марта проведет заседание Совета министров Союзного государства - РИА Новости, 26.03.2023
Мишустин 27 марта проведет заседание Совета министров Союзного государства
Премьер-министры России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко 27 марта в Москве проведут заседание Совета министров Союзного государства, сообщается на... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:16
2023-03-26T13:16
2023-03-26T13:49
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белоруссия
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михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министры России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко 27 марта в Москве проведут заседание Совета министров Союзного государства, сообщается на сайте кабмина."27 марта председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин проведёт совместно с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко заседание Совета Министров Союзного государства", - говорится в сообщении.Уточняется, что на заседании планируется обсудить выполнение основных положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 союзных программ, итоги развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в 2021–2022 годах, стратегию научно-технологического развития, а также совместные проекты в области космических исследований и микроэлектроники.Добавляется, что на повестке также принятие решений, направленных на дальнейшее углубление интеграции в Союзном государстве.
https://ria.ru/20230202/ucheniya-1849271218.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, белоруссия, россия, михаил мишустин, правительство рф
Москва, Белоруссия, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин 27 марта проведет заседание Совета министров Союзного государства
Мишустин проведет с премьером Белоруссии заседание Совета министров Союзного государства
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Премьер-министры России Михаил Мишустин и Белоруссии Роман Головченко 27 марта в Москве проведут заседание Совета министров Союзного государства, сообщается на сайте
кабмина.
"27 марта председатель правительства Российской Федерации, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин проведёт совместно с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко заседание Совета Министров Союзного государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании планируется обсудить выполнение основных положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 союзных программ, итоги развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в 2021–2022 годах, стратегию научно-технологического развития, а также совместные проекты в области космических исследований и микроэлектроники.
Добавляется, что на повестке также принятие решений, направленных на дальнейшее углубление интеграции в Союзном государстве.
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