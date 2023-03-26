В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА
Власти Тульской области примут дополнительные меры защиты в случае угрозы населению
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв
Сотрудники Следственного комитета РФ и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Власти Тульской области после взрыва беспилотника заявили, что предпримут дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов в случае ухудшения оперативной обстановки.
Сообщается, что после инцидента в Киреевске губернатор области Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва.
"В соответствии с Указом президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", - говорится в сообщении.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
Девятнадцатого октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Тульской области введен уровень повышенной готовности.