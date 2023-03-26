Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/zaschita-1860791018.html
В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА
В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 26.03.2023
В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА
Власти Тульской области после взрыва беспилотника заявили, что предпримут дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов в случае... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T22:45
2023-03-26T22:45
тульская область
россия
киреевск
алексей дюмин
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860774387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f182fa91a41e1a972f2cc74bf0869797.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Власти Тульской области после взрыва беспилотника заявили, что предпримут дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов в случае ухудшения оперативной обстановки. Сообщается, что после инцидента в Киреевске губернатор области Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва. "В соответствии с Указом президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", - говорится в сообщении. В воскресенье Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.Девятнадцатого октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Тульской области введен уровень повышенной готовности.
https://ria.ru/20230319/bespilotnik-1858944749.html
тульская область
россия
киреевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860774387_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1138e7f4ccbfafa30e40bd3e6b9d31f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, россия, киреевск, алексей дюмин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Тульская область, Россия, Киреевск, Алексей Дюмин, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА

Власти Тульской области примут дополнительные меры защиты в случае угрозы населению

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв
Сотрудники Следственного комитета РФ и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сотрудники Следственного комитета РФ и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Власти Тульской области после взрыва беспилотника заявили, что предпримут дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов в случае ухудшения оперативной обстановки.
Сообщается, что после инцидента в Киреевске губернатор области Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва.
"В соответствии с Указом президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", - говорится в сообщении.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
Девятнадцатого октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Тульской области введен уровень повышенной готовности.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
В Тульской области упал неопознанный беспилотник
19 марта, 16:29
 
Тульская областьРоссияКиреевскАлексей ДюминВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала