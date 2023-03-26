https://ria.ru/20230326/zaschita-1860791018.html

В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА

В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 26.03.2023

В Тульской области усилят защиту населения после инцидента с БПЛА

Власти Тульской области после взрыва беспилотника заявили, что предпримут дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов в случае... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T22:45

2023-03-26T22:45

2023-03-26T22:45

тульская область

россия

киреевск

алексей дюмин

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Власти Тульской области после взрыва беспилотника заявили, что предпримут дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов в случае ухудшения оперативной обстановки. Сообщается, что после инцидента в Киреевске губернатор области Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва. "В соответствии с Указом президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", - говорится в сообщении. В воскресенье Минобороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.Девятнадцатого октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Тульской области введен уровень повышенной готовности.

https://ria.ru/20230319/bespilotnik-1858944749.html

тульская область

россия

киреевск

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тульская область, россия, киреевск, алексей дюмин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество