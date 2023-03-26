США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии
Кирби: США готовы пойти на дополнительные меры для защиты военнослужащих в Сирии
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США могут предпринять дополнительные действия для защиты американских военнослужащих в Сирии, сообщил в интервью коррдинатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Я не буду исключать потенциальное дополнительное действие со стороны США, если президент сочтет это целесообразным и необходимым для защиты наших военнослужащих и наших сооружений", - заявил он в интервью телеканалу CBS News.
Кирби также признал, что последние атаки на коалицию в Сирии не приведут к переменам в отношении миссии по борьбе с ИГИЛ*, и что президент США Джо Байден намерен сохранить присутствие американских военнослужащих в регионе.
Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.