https://ria.ru/20230326/zaschita-1860775277.html

США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии

США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии - РИА Новости, 26.03.2023

США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии

США могут предпринять дополнительные действия для защиты американских военнослужащих в Сирии, сообщил в интервью коррдинатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T20:12

2023-03-26T20:12

2023-03-26T20:14

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

джон кирби

джо байден

исламское государство

пентагон

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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США могут предпринять дополнительные действия для защиты американских военнослужащих в Сирии, сообщил в интервью коррдинатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Я не буду исключать потенциальное дополнительное действие со стороны США, если президент сочтет это целесообразным и необходимым для защиты наших военнослужащих и наших сооружений", - заявил он в интервью телеканалу CBS News. Кирби также признал, что последние атаки на коалицию в Сирии не приведут к переменам в отношении миссии по борьбе с ИГИЛ*, и что президент США Джо Байден намерен сохранить присутствие американских военнослужащих в регионе. Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, джон кирби, джо байден, исламское государство, пентагон