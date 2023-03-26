Рейтинг@Mail.ru
США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 26.03.2023 (обновлено: 20:14 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/zaschita-1860775277.html
США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии
США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии - РИА Новости, 26.03.2023
США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии
США могут предпринять дополнительные действия для защиты американских военнослужащих в Сирии, сообщил в интервью коррдинатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:12
2023-03-26T20:14
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
джон кирби
джо байден
исламское государство
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_66ce4ce79ca5171acf751b1682baac10.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США могут предпринять дополнительные действия для защиты американских военнослужащих в Сирии, сообщил в интервью коррдинатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Я не буду исключать потенциальное дополнительное действие со стороны США, если президент сочтет это целесообразным и необходимым для защиты наших военнослужащих и наших сооружений", - заявил он в интервью телеканалу CBS News. Кирби также признал, что последние атаки на коалицию в Сирии не приведут к переменам в отношении миссии по борьбе с ИГИЛ*, и что президент США Джо Байден намерен сохранить присутствие американских военнослужащих в регионе. Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, джон кирби, джо байден, исламское государство, пентагон
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США, Джон Кирби, Джо Байден, Исламское государство, Пентагон
США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии

Кирби: США готовы пойти на дополнительные меры для защиты военнослужащих в Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. США могут предпринять дополнительные действия для защиты американских военнослужащих в Сирии, сообщил в интервью коррдинатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Я не буду исключать потенциальное дополнительное действие со стороны США, если президент сочтет это целесообразным и необходимым для защиты наших военнослужащих и наших сооружений", - заявил он в интервью телеканалу CBS News.
Кирби также признал, что последние атаки на коалицию в Сирии не приведут к переменам в отношении миссии по борьбе с ИГИЛ*, и что президент США Джо Байден намерен сохранить присутствие американских военнослужащих в регионе.
Пентагон в ночь на пятницу сообщал, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции. Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил ранее, что ни один гражданин Ирана не погиб в результате ударов США в Сирии, удары пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате американских ударов в Дейр-эз-Зоре погибли семь человек.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке
11 марта, 08:00
 
В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)СШАДжон КирбиДжо БайденИсламское государствоПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала